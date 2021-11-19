Hastanede yatan hastaların yüzde 93'ü aşısız yada eksik aşılı!

Türk TORAKS Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, bin 401 hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışmayı ve sonuçlarını paylaştı: "1401 hastanın 529'u (yüzde 37.7) yoğun bakımlarda yatan hastalardan oluşuyordu. Bu hastaların 715'i ise erkek (yüzde 51) ve 686 (yüzde 49) hasta ise kadın hastalardı. Hastaların 669’u (yüzde 47.8) aşısızlardan oluşurken, toplamda 1304 hasta (yüzde 93) ise aşısız veya 2 doz Sinovac ile tek doz aşı olan hastalardan oluşuyordu."

Prof. Dr. Uzun oranları ve aşı olmama nedenlerini ise şöyle sıraladı:

- Yatan hastalar içinde “2 doz Sinovac + 1 doz BioNTech” olanların sayısı 11 (Yüzde 0.8)

- 3 doz Sinovac olanların sayısı 49 (Yüzde 3.5)

- Yoğun bakımda yatan hastaların 281’i (Yüzde 53.1) aşısız

- Yoğun bakımda yatan hastaların 497’si (Yüzde 94) aşısız veya 2 Sinovac veya yetersiz doz (tek doz) aşılı

- Çift doz Sinovac veya 3 doz aşı olanlar (3. doz Sinovac veya BioNTech) daha yaşlı ve daha fazla eşlik eden hastalıkları var

- Aşısızların oranı 50 yaş altında yüzde 72.4 olduğu görülürken, bu oran 65 yaş üstünde yüzde 32.9’du



- Kadın hastalar erkek hastalara göre daha yaşlı ve (61.1/58.4) ve daha fazla komorbid hastalığa (1.25/1.16) sahip olsalar da yoğun bakıma yatışları erkeklere göre daha azdı (230/686, yüzde 34 karşılık 299/715, yüzde 42)

- Eşlik eden hastalık sayısı ve yaş ile yoğun bakım yatış arasında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edildi

YATAN HASTALARIN AŞI OLMAMA NEDENLERİ

İhmal: 270 (Yüzde 48)

Aşı karşıtlığı: 203 (Yüzde 36)

Aşı duraksaması: 93 (Yüzde 16)

DÖRDÜNCÜ DALGA AŞISIZLARI VURDU

Sosyal medyada dezenformasyonun aşılamalara karşı tehdit oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Uzun sözlerini şöyle noktaladı: "Üçüncü dalgada toplam nüfus içinde aşı oranı düşük olmakla birlikte sağlık çalışanlarında Sinovac aşısının ölümleri yüzde 95’den daha fazla engellediğini göstermiştik. Türkiye’de Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlangıçta sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü nüfus olmak üzere 2 doz Sinovac aşısı olanlara 3. hatırlatma dozu (Sinovac veya Biontech) önerilmiştir. Hatırlatma dozu olarak yüz 90’dan daha fazla oranda Biontech tercih edilmiştir. 10 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 12 milyon, 30 milyon ve 6 milyon kişinin sırasıyla bir doz, çift doz ve üç doz aşılı olduğu bilinmektedir. Yaklaşık olarak da 19 milyon kişi aşısızdır. Bu çalışmada 4. dalgada hastaneye yatan hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğu görülmektedir ve çift doz Sinovac aşısının koruyuculuğu da artık devam etmemektedir. 4. dalga sadece aşısızları değil uygun aşı olmayanları da etkilemektedir. Örneğin 64 yaş üstüne bakıldığında çift doz Sinovac’lı hastaların aşısızlardan daha fazla olduğu görülmektedir (301’e karşılık 200 hasta). Yatan hastaların yüzde 52’sinin aşılamaya rağmen hasta oldukları düşünüldüğünde doğru, yeterli ve zamanında yapılması gereken aşılamanın önemi artmaktadır. Çalışmamızda aşı olmama nedenleri arasında duraksama, ihmal ve aşı karşıtlığının yer aldığını göstermiştir. Bununla birlikte, eğitim ve doğru bilgi ile aşı olmayan grubun ikna edilebileceği açıktır. Sosyal medya kanalıyla aşılarla ilgili yayılan yalan ve yanlış bilgilerin pandemiyi kontrol altına almada önemli bir tehdit olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada etkili aşılamanın COVİD_19 ilişkili hastaneye yatışları önlediği, çift doz Sinovac aşısının etkisinin devam etmediği, bununla birlikte çift doz Sinovac yapılmış kişilerde hatırlatma dozunun immün yanıtı artırdığı gösterilmiştir."