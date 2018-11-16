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'Hastanede Zulüm Devri' haberine açıklama: ' Hasta mahremiyeti...'
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü basında yer alan 'Hastanede Zulüm Devri' başlıklı haber ile ilgili basın açıklaması yayımladı. Açıklamada basın mensubu ile hastane güvenlik görevlisi arasında geçen tartışmaya ilişkin " Basının haber alma özgürlüğü doğrultusunda mevcut kurallar ve kaidelerle yürürlükte olan yasalar çerçevesinde hareket edilmesi yönünde hastanelerimizde gerekli çalışmaların yapıldığını, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi
'Hastanede Zulüm Devri' haberine açıklama: ' Hasta mahremiyeti...'
16 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıklaması şu şekilde: 

"15.11.2018 tarihli Sakarya Halk Gazetesi'nde yer alan "HASTANEDE ZULÜM DEVRİ " başlıklı haberde geçen iddialar doğrultusunda, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde basın mensubu Hüseyin CUMALI ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında yaşandığı belirtilen olayla ilgili yapılan incelemede, basının ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması uygun görülmüştür.
    Basında çıkan bazı haberlere göre ilimiz hastanelerinde basın mensuplarına karşı hukuk dışı davranış iddialarını araştırmak üzere inceleme başlatılmıştır. Hastane içerisinde hasta hakları acısından mahremiyet göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığımız tarafından fotoğraf ve görüntü alınmasına izin verilmemektedir. 
Özellikle acil servislere gelen hastaların mahremiyetleri daha ön planda olduğundan basın mensuplarının da bu konuda daha hassas davranacaklarını umarak, iddia konusu ile ilgili personele hizmet içi eğitim verilmek üzere başhekimlerimize resmi yazı gönderilmiştir. Basının haber alma özgürlüğü doğrultusunda mevcut kurallar ve kaidelerle yürürlükte olan yasalar çerçevesinde hareket edilmesi yönünde hastanelerimizde gerekli çalışmaların yapıldığını, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Anahtar Kelimeler:

sakarya il saglik

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