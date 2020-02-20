Hastaneden cep telefonu çalıyordu, o hırsız göz altında

SAMSUN - Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının cep telefonunu çaldığı iddia edilen B.D., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Polisteki işlemleri tamamlanan B.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.