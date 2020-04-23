Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastaneden çıkamayan hemşire istedi, kızının doğum gününü jandarma kutladı
Hastaneden çıkamayan hemşire, kızının doğum gününü jandarmaya kutlattı
Hastaneden çıkamayan hemşire istedi, kızının doğum gününü jandarma kutladı
23 Nisan 2020 17:16 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire Leyla Bostancıoğlu, 23 Nisan 2002'de dünyaya gelen kızı Öyküm'ün doğum gününe yetişemediği için Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak kızının doğum gününün kutlanılmasını istedi. Kadın jandarma ekipleri de yaş pasta alarak sürpriz yaptığı Öyküm'ün doğum gününü kutladı.

Etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi. Sağlık çalışanları da koronavirüsle mücadelede yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nde yaşayan hemşire Leyla Bostancıoğlu, çalıştığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkamadığı için kızı Öyküm Bostancıoğlu'nun doğum gününü kutlayamadı. Bu yüzden Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Bostancıoğlu, kızının doğum gününe yetişemediğini, bundan dolayı pasta alınarak, sürpriz yapılmasını talep etti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, evde bulunan Öyküm için pasta alarak, doğum günü sürprizi yaptı. Öyküm Bostancıoğlu, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Doğum günümde hiç böyle bir sürpriz beklemiyordum. Annem sağ olsun jandarmaya haber vermiş ve onlarda bana böyle güzel bir sürpriz hazırladılar. Hiç beklemiyordum, çok şaşırdım, çok heyecanlıyım ve çok mutlu oldum. Bu yüzden teşekkür ediyorum hepinize çok sağ olun. Zaten küçüklüğümden beri böyle askerlere, özellikle jandarmaya karşı sevgi vardı içimde ve bu daha da arttırdı bunu. Gerçekten çok teşekkür ederim var olun, sağ olun" dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

hemsire leyla bostancioglu dogum gunu jandarma

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.