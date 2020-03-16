Hastaneden kaçanları polis bulup geri getirdi

Konya Seydişehir İlçe Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, Irak’tan geldiği öğrenilen aynı aileden E.B., N.B. ve Ş.B. rahatsızlanmaları üzerine dün Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu.

SEVK EDİLECEKLERDİ

Yapılan muayenenin ardından üç kişi koronavirüs şüphesiyle izolasyon odasına alınarak Konya’ya sevk edilmek üzere çalışma başlatıldı.

ODAYI TERK ETTİLER

Konya’ya sevk edilmeyi bekleyen E.B., N.B., Ş.B. bilinmeyen bir nedenle izolasyon odasından çıkarak hastaneyi terk etti.

Sevk olacak üç kişinin odada olmadığını fark eden çalışanların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

YARIM SAAT SONRA BULUNDULAR

Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat sonra bulunan 3 kişi ambulans ile tekrar Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.