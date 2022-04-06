Hastaneden Nisa bebek için 'kritik 48 saat' açıklaması!

Pendik ilçesinde görev yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz isimli sağlık çalışanı, terk edilmiş bir bebek vakasında gittiğinde, gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe Nisa Mihriban adını koydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden Büşra Durmaz’ın, bebek ile ilgilendiği bir video paylaştı.

Bakan Koca paylaşımda, “Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu, Nisa Mihriban” ifadelerine yer verdi.

Olay hakkında konuşan Büşra Durmaz Kayalı, “Boş arazide bir bebek bulunduğuna dair ihbar geldi. Biz bu ihbar üzerine çıkış yaptık. Olay yerinde asayiş ekipleri vardı, ekip otosuna almışlardı bebeği. Biz ekip odasından teslim aldık. Aracın içerisine aldığımızda ağlamaya devam ediyordu. Genel muayenesini yaptık. Herhangi bir sağlık problemi yok gözüküyordu ilk aşamada. Ama sürekli ağzıyla başını yana çevirip diliyle dudaklarını yana çevirip meme isteğinde ağlıyordu. Kendim de 14 aylık bir kız bebek annesiyim. Bu sebepten isteğini karşılıksız bırakmak istemedim. Aldım ve emzirdim " dedi.

Beyin ölümü gerçekleşti

Nisa Mihriban bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede yoğun bakım servisine alındığı ve yapılan tüm müdahaleye rağmen bebeğin beyin ölümü gerçekleştiği iddia edildi.

Çocuk Bakımevinde ‘ihmal’ iddiası

İddiaya göre Nisa Mihriban’ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yapılan incelemede, bebeğin bakıldığı Çocuk Bakımevi’nde bakıcı ihmali olduğu anlaşıldı. İddiaya göre burada bebeğin bakımını yapan D.Y. adlı bir kadın hakkında ise “taksirle yaralama” suçundan işlem başlatıldı. Ölüm sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin bakımını yapan D.Y.’nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

3 aylık bebeğini sokakta terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S. (20) “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “terk” suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından, 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Ebru S., sevk edildiği suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "ATT(Acil Tıp Teknisyeni) Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş Nisa Bebek, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

Hastaneden açıklama

Bebeğin tedavisinin yapıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden, "Nisa Mihribah bebek, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından kardio pulmoner arest sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulans ile kalp ve solunum resussitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanemiz acil çocuk birimine getirilmiştir. Yapılan ilk muayene sonucunda Aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edilmiş, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımları alınmaya başlanmıştır. Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin genel durumu ciddi olup sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" açıklaması yapıldı.