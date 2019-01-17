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Hastaneden son dakika açıklaması: Görev başında darbedilen doktorun hayati tehlikesi var
Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, dün Turgutlu Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından darbedilen doktorun hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.
Hastaneden son dakika açıklaması: Görev başında darbedilen doktorun hayati tehlikesi var
17 Ocak 2019 - AA
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Sağlık çalışanlarıyla olayın yaşandığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde bir araya gelen Necip Yemenici, gazetecilere açıklama yaptı. 

Turgutlu'da yaşanan olayı kınamak ve şiddete maruz kalan meslektaşlarına destek olmak için bir araya geldiklerini söyleyen Yemenici, insanları yaşatmak amacıyla çaba gösteren doktorların karşılaştığı şiddete karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Hastalarına şifa vermek üzere poliklinik hizmeti sunan bir doktora saldırmanın "insanlık dışı bir davranış" olduğunu, olayın tüm sağlık çalışanlarını derinden yaraladığını aktaran Yemenici, şöyle konuştu:

"Böylesi şiddet vakaları sağlık çalışanlarımızı son derece olumsuz etkilemektedir. Dün Turgutlu Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun, poliklinik muayenesi gerçekleştirdiği sırada hastasını sıra fişi almadan muayene ettirmek isteyen hasta yakını tarafından fiziksel şiddete uğramıştır. Doktorumuzun, maruz kaldığı şiddet sonucu hayati tehlikesi olup beyin cerrahisi kliniğine yatışının gerçekleştiğini üzüntüyle açıklamak durumundayım. Konuyla ilgili soruşturma ve hukuki girişim başlatılmıştır.

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Bu saldırıyı tüm sağlık çalışanlarına yapılmış olarak kabul ettiklerini ve şiddetle kınadıklarını ifade eden Yemenici, "Hastalarımızı ve hasta yakınlarını şifa veren ellere vefaya davet ediyor, kıymetli meslektaşıma acil şifalar diliyorum." dedi.

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İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, açıklamasının ardından tedavisi devam eden Dr. Nalan Uygun'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan N.F, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

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People
16
1) dr (dr)
17.01.2019 13:52:17
Değerli meslektaşıma acil şifalar dilerim. Maganda salgınından, saldırısından ne zaman kurtulacağız ? Ne zaman ???
Muayene sırasında kumandası doktorda olmak üzre kapılar kilitlenecek. Mutad olduğu üzre yaratık kapıyı yumruklar ve tekmelerse güvenliğe haber verilecek. Yani Kilit bir nevi maganda endikatörü olarak görev yapacak. Turnusol kağıdı gibi... Hiç olmazsa doktor ilk saldırıdan kurtulmuş olacak.
People
16
2) A (İ)
17.01.2019 13:47:51
Olay medyaya yansimayasaydi, ifadesini alıp serbest bırakırlardı. Bu kadar ikiyüzlü ve riyakar hukuk sistemine yazıklar olsun.
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