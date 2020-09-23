'Hastaneler dolu' iddialarına başhekim tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, vaka sayılarının arttığı bu günlerde de salgına karşı önemli bir mücadele veriyor. Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs'ta açılan hastanede bu güne kadar çok sayıda hastaya hizmet verildi.

432'si yoğun bakım olmak üzere bin 8 yatak kapasiteli hastanede uluslararası hastaların tedavisi de yapılırken Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş da sorumlu olduğu hastanelerle ilgili bilgi verdi.

Adaş, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde oluşan test kuyruğu ve hastanelerin koronavirüs hastalarıyla dolduğu iddialarına yanıt verdi.

"Basit kurallara uymayınca karşımıza enfeksiyon tablosu çıkıyor"

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "Verileri Sağlık Bakanlığı tüm toplumla paylaşıyor. Bu verileri incelediğimizde zaten Türkiye genelinde bir artış olduğunu fark edebiliyoruz. Bazı kuralları unutuyoruz bu kuralları unutmamamız lazım. Bu kadar basit kurallara uymayınca karşımıza enfeksiyon tablosu çıkıyor. Bazen bu tablo hiç tasvip etmediğimiz seviyelere gelebiliyor.

Açıldığından beri yaklaşık 50 bin kadar polikliniklere hasta geldi. Ama hasta derken bunların bir kısmı pasaport, bir kısmı covid enfeksiyonu geçirdikten sonra gelen hastalar gerek Sadi Konuk gerek buradan olsun. Bazen medyada böyle bir görüntü olduğu zaman herkes dehşete düşüyor. Bu kadar çok korona mı var, değil. Şu an burada o kadar çok paniğe yol açacak herhangi bir şey yok. Özellikle İstanbul bu konuda son derece kontrol altında" dedi.

"Mutlaka gelenlerin yanında en az bir ya da iki kişi oluyor"

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde oluşan test sıralarıyla ilgili konuşan Adaş,

"Medyada Sadi Konuk'ta test yapıldığı haberi çıktı. Herkes tabi hücum etti. Biz belirli yerlerde hastaları toplamak ve bunları toplarken de açık havada toplamayı planladık. O konuda çok eleştiri aldık ama takdir edersiniz ki kapalı alanda bir hastalığın yayılmasıyla açık alanda yayılması arasında çok farklı oluyor. Mutlaka gelenlerin yanında en az bir ya da iki kişi oluyor. Birbirleriyle sohbet başlıyor, biraz sonra o izolasyon bozulmuş oluyor" diye konuştu.

"Mesafelerinizi koruyun, maskenizi çıkarmayın"

Prof. Dr Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Adaş, " Pasaport polikliniğini içeriye taşıdık. PSR kabinleri yoktu, negatif basınçlı kabinler yaptık. Hem diğer polikliniklerde hem de burada çünkü PSR alınırken hasta çıktığı zaman bir bulaşı olmasın diye.