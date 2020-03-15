Hastaneler için flaş karar! Afet ve Acil Durum Planları yürürlüğe girdi

ANKARA - Sağlık Bakanlığının, Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, 20 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik, ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsıyor. Eski yönetmelikteki Türk Silahlı Kuvvetleri Hastanelerine ait ibareler yönetmelikten çıkarıldı.

Yönetmelikte geçen "büyük ölçekli hastane" ibaresi, "500 ve üzeri yatağı olan hastaneleri", "orta ölçekli hastane" ibaresi "100-499 yatağı olan hastaneleri" tanımlıyor.

Yönetmeliğe göre, Bakanlık adına afet ve acil durum çalışmaları Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Üniversite, özel, devlet tüm hastanelerde hastane afet ve acil durum planı hazırlama komisyonlarının oluşturulmasına ilişkin ayrıntılar da yeni yönetmelikte yer aldı. Bakanlığa bağlı hastanelerde, üniversite hastaneleri ve belediye hastanelerinde hastane başhekimi, özel hastanelerde mesul müdür HAP başkanı olacak.

Hastanelerce hazırlanan afet ve acil durum planları, inceleme makamları tarafından, HAP hazırlama kılavuzuna uygunluğu değerlendirilerek ve Bakanlıkça belirlenen standart inceleme formu kullanılarak incelenecek.

Bu Yönetmelikle belirtilen hükümlere aykırı davranan sorumlular hakkında fiillerinin niteliğine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen müeyyideler uygulanacak.

Hastane afet ve acil durum planlarının güncellenmesi

Hastane afet ve acil durum planlarının güncellenmesine ilişkin maddelerinde değişiklik yapılmadı. Planın yıl içerisinde en az bir kez masa başı tatbikatı, bir kez de fonksiyonel (saha) tatbikat ile test edilmesine ilişkin hükümler de aynı kaldı.

Yeni yönetmeliğe göre, HAP ile ilgili sertifikalı eğitimler, 4 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında yürütülecek.

Hastanelerde afet timlerinin oluşturulması

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte, hastanelerde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timinin oluşturulması ve görev yapması öngörülüyordu. Yeni yönetmelikle bu timin adı "afet timi" olarak değişti.

Yeni yönetmeliğe göre, hastaneler, 99 yatak kapasitesine kadar en az bir, 100-300 arası yatak kapasitesine sahip ise en az iki, 301-499 arası yatak kapasitesine sahip ise en az üç, 500-999 arası yatak kapasitesine sahip ise en az dört, 1000-1999 arası yatak kapasitesine sahip ise en az altı, 2000-2999 arası yatak kapasitesine sahip ise en az sekiz, 3000 ve üzeri yatak kapasitesine sahip ise en az 10 afet timi oluşturmak zorunda olacak.

Oluşturulan afet timi/timlerine, Bakanlıkça eğitim içeriği belirlenen hastane afet timi temel eğitimi ile afet ve acil durumlarda, hastanelerinde ve afet bölgesinde sunulacak sağlık hizmeti kalitesini artırmak için gerekli yeterliliği kazandıracak eğitimleri aldırılacak.

Hastane afet timleri olağan durumda asli görev yerlerinde hizmet edecek, HAP uygulanırken gerekmesi halinde öncelikle tahliye ve hastanede yapısal hasarlar olması durumunda medikal kurtarma işleminde görev alacak.

Hastane UMKE timi/timlerini oluşturan ve UMKE temel eğitimi aldıran hastanelerin UMKE timleri, hastane afet timi olarak görev yapacak.