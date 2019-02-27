Hastanelerde bu günlerde yapılan doğumlarda daha fazla komplikasyon görülüyor!

MEDİMAGAZİN-Her yıl ABD hastanelerinde 4 milyon kadın doğum yapıyor. 2005-2010 yılları arasında Teksas'taki 2 milyondan fazla doğumun analizini yaparak, tıbbi hizmet kalitesi ölçüldü.

Çalışmada, üçüncü veya dördüncü derece perineal laserasyon, yırtılmış uterus, planlanmamış histerektomi, yoğun bakım ünitesine kabul ve doğum sonrası planlanmamış ameliyathane prosedürünü içeren doğum veya komplikasyonları incelendi.

Araştırma sonuçlarına göre, bu komplikasyonların;

-Gece nöbetlerinde yüzde 21.3

-Hafta sonlarında yüzde 8.6

-Tatil günlerinde ise yüzde 29 daha fazla olduğu görüldü.

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