Hastanelere ziyaretçi yasağı geliyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından önlemleri sıkılaştırmaya devam ediyor.
Yeni Koronavirüs çıkmasının ardından aldığı önlemlerle vakanın gecikmesini sağlayan Sağlık Bakanlığı şimdi önlemlerin çerçevesini genişletiyor. Medimagazin'in ulaştığı bilgiye göre Sağlık Bakanlığı yetkilileri şimdi de hastanelere ziyaretçi yasağı getirmeyi planlıyor.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
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|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
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