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'Hastanelerimize şehit anası başvurursa önce ellerini öpün'
Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Opr. Dr. Kadir Gökhan Saçkan'ın, personele hitaben, şehit yakınlarının hastanelerde daha iyi şartlarda hizmet alabilmesi için reçeteye yazdığı talimat beğeni topladı
'Hastanelerimize şehit anası başvurursa önce ellerini öpün'
20 Ağustos 2019 - AA
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Saçkan, kamu hastanesi personeline hitaben reçeteye yazdığı "Kıymetli arkadaşım, Afyonkarahisar'daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin, tedavisi sürecinde dua alın, o hepimizin nasibidir." talimatını, anlık mesajlaşma uygulamasından paylaştı.

Bazı hastane çalışanları ve doktorlar da Saçkan'ın talimatını, sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımlar, sosyal mecrada beğeni aldı.

Saçkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit yakını ve gazilerin hastanedeki işlerini kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Şehit yakını ve gazilere verdikleri değeri göstermenin kendileri için kıymetli olduğunu anlatan Saçkan, bunu hissettirmek amacıyla paylaşımda bulunduğunu ifade etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise Saçkan'ın paylaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit ve gazi ailelerinin de bundan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kumartaşlı, "Keşke her kamu kurumundan böyle hassasiyet görsek. Ülkemizde her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu zamanda böyle hassas bir reçetenin yazılması, bizlere dünyanın en güzel 'ilacı' oldu." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

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11
1) ömer hayyam (op.dr.)
20.08.2019 16:27:05
'Hastanelerimize şehit anası başvurursa önce ellerini öpün'

BEN BUNA ÇOK KARŞIYIM VE BUNUN HİÇ BİR ŞEKİLDE REKLAM MALZEMESİ YAPILMAMASI GEREKLİ...

Mantıklı düşünelim, aynı askerler, aynı olayda, aynı şekilde savaşmış ve şehit - gazi olmamış...

o şehit olmayan, dolayısıyla daha çok savaşmış olan, şehit olmayarak zaferi elde etmiş olanın annesinin günahı nedir...onun elini niye öpmüyorsun...

birde şöyle düşün, askerde yemek yapan aşçı askerler var, bu askerler o gün yemek yapmamış olsaydı ve askerlerimiz daha çok şehit olsaydı, açlık nedeniyle, performans kaybı...ee şimdi burada yemekhanede çalışan aşçı askerin annesinin suçu ne... onun annesinin elini niye öpmüyorsun...

bu konular derin konulardır, öyle reklam malzemesi yapılmamalıdır...

şehit-gazi olanların hakkını devlet vermelidir, şehit - gazi olmayıp zaferi garantileyenler ve aileleri ise 2 . sınıf asker olmaktadır vede çok yanlıştır...


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