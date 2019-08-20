'Hastanelerimize şehit anası başvurursa önce ellerini öpün'

Saçkan, kamu hastanesi personeline hitaben reçeteye yazdığı "Kıymetli arkadaşım, Afyonkarahisar'daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin, tedavisi sürecinde dua alın, o hepimizin nasibidir." talimatını, anlık mesajlaşma uygulamasından paylaştı.

Bazı hastane çalışanları ve doktorlar da Saçkan'ın talimatını, sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımlar, sosyal mecrada beğeni aldı.

Saçkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit yakını ve gazilerin hastanedeki işlerini kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Şehit yakını ve gazilere verdikleri değeri göstermenin kendileri için kıymetli olduğunu anlatan Saçkan, bunu hissettirmek amacıyla paylaşımda bulunduğunu ifade etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise Saçkan'ın paylaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit ve gazi ailelerinin de bundan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kumartaşlı, "Keşke her kamu kurumundan böyle hassasiyet görsek. Ülkemizde her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu zamanda böyle hassas bir reçetenin yazılması, bizlere dünyanın en güzel 'ilacı' oldu." diye konuştu.