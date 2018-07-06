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Hastanelerin dijitalleşme süreci ve geleceği Konya'da tartışıldı
"HİMSS 2018 Dijital Hastane ve E- Nabız Çalıştayı" Konya İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi
Hastanelerin dijitalleşme süreci ve geleceği Konya'da tartışıldı
06 Temmuz 2018 - AA
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Bir otelde düzenlenen çalıştayda HIMSS (Sağlık Bilgileri ve Yönetimi Sistemleri Derneği) tarafından belirlenen seviyelerin yakalanabilmesi için yapılması gerekenler anlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 15 yılda sağlıkta dönüşüm projesi ile uluslararası düzeyde ses getiren yeniliklere imza attığını söyledi.

Dijital hastane anlayışı ile yapılan çalışmaların daha da üst seviyelere çıkartıldığına dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Düzenlemiş olduğumuz bu çalıştayla hastanelerimizin dijital seviyelerinin arttırılmasını ve dijital hastane hedeflerine ulaşmalarını hedeflemekteyiz. Artık sağlıkta değişim dönemi tamamlandı, sıra gelişim dönemine geldi. Dijital hastane, evde sağlık hizmetleri, modernize edilmiş 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve şehir hastaneleri gibi değişik alanlarda örnek olacak çok sayıda proje Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayret ve çabası ile son dönemde hayata geçirildi. Gelişim aşamasında hasta ve çalışan memnuniyeti çok önemli. Dijital hastane projesi ile bunun faydalarını çok kısa sürede göreceğimize inanıyorum.

Koç, Avrupa devletleri arasında en fazla dijital hastane unvanı bulunan ülkenin Türkiye olduğunun da altını çizerek, "Ülkemizde şu ana kadar 163 hastanenin dijital hastane unvanı alması nedeniyle müsteşar yardımcımız Dr. Şuayip Binici, İspanya'da ödül aldı. Kazanılan bu ödül nedeni ile ülkemiz adına gurur duyduk. Konya'da 2017'de 7 hastanemizi stage 6 seviyesine getirdik. İnşallah 2018 sonuna kadar da 4 hastanemizi stage 7 seviyesinde görmek istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız." diye konuştu.

Çalıştayda, hastanelerin dijitalleştirilmesine katkı sunan projeler anlatıldı. 

Programa, Eskişehir, Karaman, Aksaray, Isparta, Niğde, Afyon, Nevşehir ve Antalya'dan gelen hastane yöneticilerinin yanı sıra sağlık tesislerinin bilgi işlem sorumluları da katıldı.

Anahtar Kelimeler:

dijital hastane e-nabiz konya il saglik

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1) Hadi (Dr)
06.07.2018 14:16:17
“-Mış gibi” yapmaktan vazgeçsek ya artık biraz. Bakanlığın kurduğu topallayan ve rafa kaldırılan onlarca yazılım, program, uygulama var. Çoğu uygulama anlatılırken uçup kaçıyor ama sahadan gelen veriler ve kullanım hep eksik ve -mış gibi. Artık daha gerçekçi, sahaya dokunan çözüm ve yeniliklerin vakti gelmedi mi?
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