Hastanelerin sonu mu geliyor?

Dünyadaki sağlık trendlerini inceleyen KPMG, 'Sağlık Hizmetleri 2030' raporunda değişen teknoloji ve demografi nedeniyle sağlık hizmetleri sektöründe ortaya çıkan değişimi inceledi.

ABD'de gerçekleştirilen araştırmaya göre Milenyum Kuşağı, X Jenerasyonu ve 'baby boomer' kuşağı yaşlandıkça, sağlık hizmetleri sektöründen talepleri de değişiyor. Daha ucuz ve uygun hizmetin yanı sıra kronik hastalık tedavilerinin daha iyi yönetilmesine yönelik artan beklentiler var.

Gençler sisteme girmiyor

Araştırmaya göre Milenyum Kuşağı'na mensup gençler, sağlık sistemine dâhil olma konusunda direnç gösteriyorlar. Yüzde 54'ü maliyeti nedeniyle düzenli sağlık hizmeti ve sigortası almayı erteliyor. 18-29 yaş arası ABD'li gençlerin yüzde 29'unun aile hekimi bulunmuyor. Gençler, düzenli bir sağlık hizmeti yerine tek sefere mahsus hizmet almayı tercih ediyor.

Daha uzun ama hasta bir yaşam

Günümüzde gençlerin daha sağlıklı beslenmeyi tercih etmeleri, daha az sigara tüketmeleri ve teknolojik araçlara daha fazla ulaşma imkânına sahip olmaları nedeniyle daha uzun yaşayacakları öngörülse de, diyabet, kalp, hipertansiyon, kanser, yüksek kolesterol, anksiyete gibi rahatsızlıklara daha fazla yakalanmaları da bekleniyor:

• Araştırmaya göre ABD'de 3 veya daha fazla kronik hastalığa sahip kişi sayısının 2030'da 83.4 milyona ulaşacak. Bu rakam 2015'te 30.8 milyondu.

• Tip 2 diyabetin gelecek 10 yılda şu an etkilediğinden yüzde 55 daha fazla Amerikalıyı etkileyeceği öngörülüyor. Diyabet hastalarının yıllık tıbbi harcamaları ve yarattıkları kayıp verimliliğin toplamı 245 milyar doları buluyor. Bu rakamın 2030'da yüzde 53'lük artışlar 622 milyar dolara çıkacağı düşünülüyor.

• Kalp rahatsızlıklarında gelecek 20 yılda yüzde 10'luk bir artış bekleniyor. 2030'da kalp rahatsızlıklarının toplam maliyetinin 818.1 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

• Alzheimer vakalarında 2030'da yüzde 100'lük bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Alzheimer hastalarının Amerikan sağlık sistemine maliyetinin, Alzheimer hastası olmayanlara göre 3 kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Alzheimer hastalarının gelecek 40 yılda toplam sağlık harcamalarının 20 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

• Teletıp yükselişte

• Araştırmaya göre Milenyum Kuşağı gençlerinin sadece yüzde 30'u, son 1 yılda randevusuz klinikleri kullandığını belirtiyor. Bu oran baby boomer jenerasyonunda ise sadece yüzde 14.

• Teletıp yöntemini (telekomünikasyon teknolojisinden faydalanarak uzaktan teşhis ve tedavi uygulanması) kullanmayı tercih eden Milenyum'ların oranı yüzde 40 seviyesinde. Baby bommer'ların ise yüzde 19'u bu yöntemi benimsiyor.

• Evde bakım istiyorlar

• Yaşlı Amerikalılar arasında hastane ve klinikler yerine kendi evlerinde bakım görme trendi yükselişte. Bu tip hizmette hastaların teletıp yöntemlerini kabul etmesi gerekiyor.

• ABD'de 2013-2017 yılları arasında kırsal bölgelerde kapanan hastane sayısında yüzde 100'lük artış yaşandı. Amerikan Hastaneler Birliği de, her yıl ülkede 30 civarında hastanenin kapandığını, mevcut 6 bin hastaneden yüzde 8'inin kapanmasının beklendiğini, yüzde 10'luk bölümünün ise ayakta kalma şansının zayıf olduğunu öngörüyor.

• Araştırmaya göre hastanelerin düşüşü, perakende kliniklerinin (perakende mağazalarında hizmet veren, ufak hastalıkları tedavi eden ve önleyici sağlık hizmetleri sunan sağlık merkezleri) ve görsel bakım yöntemlerinin (teletıp, vs) gelişmesine yol açacak.

• Sağlık mahremiyetten önemli

• Katılımcıların yüzde 75'i, kişiselleştirilmiş tedavi ile daha iyi ürün ve hizmetler karşılığında kişisel verilerinin bir bölümünü paylaşmakta bir sorun görmediklerini belirtiyor. Son araştırmalar, hastaların sağlık geçmişlerini aynı nedenlerle paylaşmayı kabul ettiklerini gösteriyor.

• Yapay zekaya geçecekler

• Araştırmaya göre 2025 yılına kadar ABD'deki hastanelerin yüzde 90'ında teşhis ve tedavi amacıyla başta yapay zeka olmak üzere pek çok ileri teknoloji kullanılmaya başlanacak.

• Sadece bu yılın başından beri Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nce onaylanan cihaz, uygulama ve algoritma sayısı 30'u aştı.

Tüketici merkezli sistem

KPMG Türkiye'den İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Hakan Orhan, değişen tüketici davranışlarının sağlık hizmetleri sektörünü de baştan aşağı değiştirmeye başladığını vurguladı. Hakan Orhan, "Önümüzde 12 yılda sağlık hizmetleri büyük değişim olacak. Hastaneler dışında, sağlık hizmetlerinin daha ucuz ve uygun alındığı merkezlere yönelik büyüyen bir talep var" dedi. Hakan Orhan, bu noktada sektörü yıkmaya başlayan birçok teknoloji firması bulunduğunu vurgulayarak, sağlık hizmeti sağlayıcılarının bu firmalarla işbirliğine gitmelerinin de kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Orhan, "Bana kalırsa tüketici merkezli bir sağlık hizmetleri sektörü imkânsız değil, tam tersine kaçınılmaz" yorumunu yaptı.