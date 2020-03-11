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Hastanenin 8'inci katından atlayan pediatri profesörü, hayatını kaybetti
İZMİR'de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Sadık Akşit (57), 8 katlı poliklinik binasının çatı katından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Akşit'in, yanlış yatırım sonucu çevresine borçlandığı şeklinde not bıraktığı öğrenildi.
Hastanenin 8'inci katından atlayan pediatri profesörü, hayatını kaybetti
11 Mart 2020 -
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İZMİR-Olay, saat 18.00 sıralarında Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan poliklinik binasında meydana geldi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Sadık Akşit, 8 katlı poliklinik binasının çatısına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Akşit'i görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akşit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Akşit'in ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Akşit'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'YANLIŞ YATIRIM YAPTIM, ÇOK BORCUM VAR'

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Sadık Akşit'in intihar etmeden önce not bıraktığı ileri sürüldü. Akşit'in bıraktığı notta 'Yanlış yatırım yaptım, çok borcum var' yazdığı öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:

izmir sadik aksit

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