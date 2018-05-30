SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanenin atıl malzemelerini sanata dönüştüren doktor!
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Göğüs Cerrahı olarak görev yapan Doç. Dr. Banu Yoldaş, hastanede kullanılmayan ve atıl durumda olan malzemeleri kullanarak çeşitli dekoratif ürünlere dönüştürüyor.
Hastanenin atıl malzemelerini sanata dönüştüren doktor!
30 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Negatoskoptan Dekoratif Gece Lambası Tasarladı…
 
Bugüne kadar birçok dekoratif eşya tasarlayan ve bunu hobi haline getiren Dr. Banu Yoldaş, son olarak hastanede kullanılmayan Negatoskoplara (üzerinde filmlerin incelendiği ışıklı ekran) resimler çizerek boyadı ve ortaya gece lambası olarak kullanılabilecek dekoratif bir ürün çıktı. Gece lambasına dönüştürdüğü bu eski negatoskoplar, şimdilerde hastanedeki kliniklerin koridorlarını süslüyor.

 


 
Çöpten “Geri Dönüşüm Sanatı” na…
 
Yaklaşık iki yıldır atıl durumdaki her türlü eşyayı bu şekilde geri dönüşümle değerlendirdiğini ifade eden Yoldaş “Eşim ile birlikte uzun bir süredir, eskimiş ya da işe yaramayan her türlü eşyanın üzerinde çalışarak onları bambaşka ve ayrı bir işlevi olan dekoratif ürünlere dönüştürüyoruz. Aslında buna “Geri Dönüşüm Sanatı” diyebiliriz.  Örneğin, araba lastiğini halatla kaplayarak sehpaya çevirdik. Yine eski ahşaplardan yepyeni kitaplıklar, çeşitli raflar dizayn ettik.  Çocuklar için çeşitli oyuncaklar yaptık.  Hastanede 10 dan fazla negataskopun artık kullanılmadığı için kaldırıldığını duyunca onlardan bir gece lambası yapabileceğimi düşündüm.  Ekranların yanan yüzünü desenlerle resimleyerek boyadım ve gece lambasına dönüştürdüm. Hastanemizin klinik koridorlarında kullanılmaya başlandı. Şuan devam etmekte olan başka bir projem daha var. Hastane kreşinin bahçesine bir oyun evi tasarlıyorum. Bu çalışmada ise; hastanede kullanılmayan eski mobilya, tahta vs gibi malzemeleri kullandım. Benim için çok keyifli bir uğraş. Ayrıca çöpe atılan şeyleri geri dönüşümle yeni bir hale getirerek doğaya verilen zararı da azaltmış oluyoruz.”
 
Negatoskoplar Hastane Koridorlarını Aydınlatıyor…
 
Hastane Başhekimi Eğt. Gör. Uzm. Dr. Enver Yalnız  “Bildiğiniz üzere filmlerin incelendiği negatoskop dediğimiz ekranlar bir süredir yerini artık dijital teknolojiye bırakmış durumda. Atıl durumda olan negatoskopları yaratıcılığı ve yeteneği ile gece lambasına dönüştürerek hastanemize geri kazandıran Dr. Banu Hanım’ ı tebrik ediyorum. Negatoskoplar artık hastane koridorlarını aydınlatıyor. Hobi edindiği bu uğraş, hem tasarruf açısından hem de doğayı korumak adına çok kıymetli. Kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Anahtar Kelimeler:

sanat doc dr banu yoldas izmir

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) Frankie belleven (Hayvan doktoru)
30.05.2018 16:18:37
Doç olmuş zaten doğru dürüst hasta gelmiyor branşına, zaten fazla hastanda yok vakit boş e fix aldığın döner +maaş var e marifetmiş gibi haber yapıyorsunuz bu keyifle ve bu boşluk bende olsa tüm izmirin atığını geri dönüştürürüm
People
4
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
30.05.2018 15:58:03
Hoş bir haber, tebrikler. Desenler güzel, yaptığı işin verdiği gururla gülümseyen mutlu bir yüz. Yemekhanenin çöplerinden ekmek-et-kemik toplayıp kedilere, ördeklere götürmekten daha temiz gözüküyor. Üstelik arka bahçesinde demir kesip kaynak yaparken komşularınızın sizi belediyeye kaçak demir atölyesi işletiyor diyerek şikayet etme riski de yok : )
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
selçuk üniversitesi acil servisyekta sarac dis hekimligi tipta uzmanlikdoktora şiddet gasp aysel oktaypfizer dilara balkan bagep petek ballar kirmizibayrakms hastalığı husnu efendi sigara kullanimi norolojiAsistan Affı tıpta uzmanlık ku-rulu TUKankara sehir hastanesi bilkent world finance 2016lilly ilac aon en iyi is yeri hande akartunatutun urunu denetim saglik bakanligi yesil dedektor sigara yasagisanat Doç. Dr. Banu Yoldaş İzmirsartli saglik yardimi sartli egitim yardimi aile ve sosyal politikalar bakani fatma betul sayan kaya112 calisani ambulans izmir il saglik mudurlugugüncel bugra coskun bora coskun ikiz doktorlarmiyom muayene kasik agrisi rahimhimss himss avrupa izmir tire devlet hastanesi engelsiz saglik iletisim merkezi esim dr. suayip birinci
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.