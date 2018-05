Hastanenin atıl malzemelerini sanata dönüştüren doktor!

Negatoskoptan Dekoratif Gece Lambası Tasarladı…



Bugüne kadar birçok dekoratif eşya tasarlayan ve bunu hobi haline getiren Dr. Banu Yoldaş, son olarak hastanede kullanılmayan Negatoskoplara (üzerinde filmlerin incelendiği ışıklı ekran) resimler çizerek boyadı ve ortaya gece lambası olarak kullanılabilecek dekoratif bir ürün çıktı. Gece lambasına dönüştürdüğü bu eski negatoskoplar, şimdilerde hastanedeki kliniklerin koridorlarını süslüyor.





Çöpten “Geri Dönüşüm Sanatı” na…



Yaklaşık iki yıldır atıl durumdaki her türlü eşyayı bu şekilde geri dönüşümle değerlendirdiğini ifade eden Yoldaş “Eşim ile birlikte uzun bir süredir, eskimiş ya da işe yaramayan her türlü eşyanın üzerinde çalışarak onları bambaşka ve ayrı bir işlevi olan dekoratif ürünlere dönüştürüyoruz. Aslında buna “Geri Dönüşüm Sanatı” diyebiliriz. Örneğin, araba lastiğini halatla kaplayarak sehpaya çevirdik. Yine eski ahşaplardan yepyeni kitaplıklar, çeşitli raflar dizayn ettik. Çocuklar için çeşitli oyuncaklar yaptık. Hastanede 10 dan fazla negataskopun artık kullanılmadığı için kaldırıldığını duyunca onlardan bir gece lambası yapabileceğimi düşündüm. Ekranların yanan yüzünü desenlerle resimleyerek boyadım ve gece lambasına dönüştürdüm. Hastanemizin klinik koridorlarında kullanılmaya başlandı. Şuan devam etmekte olan başka bir projem daha var. Hastane kreşinin bahçesine bir oyun evi tasarlıyorum. Bu çalışmada ise; hastanede kullanılmayan eski mobilya, tahta vs gibi malzemeleri kullandım. Benim için çok keyifli bir uğraş. Ayrıca çöpe atılan şeyleri geri dönüşümle yeni bir hale getirerek doğaya verilen zararı da azaltmış oluyoruz.”



Negatoskoplar Hastane Koridorlarını Aydınlatıyor…



Hastane Başhekimi Eğt. Gör. Uzm. Dr. Enver Yalnız “Bildiğiniz üzere filmlerin incelendiği negatoskop dediğimiz ekranlar bir süredir yerini artık dijital teknolojiye bırakmış durumda. Atıl durumda olan negatoskopları yaratıcılığı ve yeteneği ile gece lambasına dönüştürerek hastanemize geri kazandıran Dr. Banu Hanım’ ı tebrik ediyorum. Negatoskoplar artık hastane koridorlarını aydınlatıyor. Hobi edindiği bu uğraş, hem tasarruf açısından hem de doğayı korumak adına çok kıymetli. Kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.