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Hastanenin çocuk yaşta gebelikleri bildirmemesi davası devam ediyor: 3 yıl 6 ay hapis istemi
Halkalı'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları"nın ilgili makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin suç tarihinde başhekim yardımcısı olan A.A. ve sosyal hizmet uzmanı N.D'nin yargılanmasına devam edildi
Hastanenin çocuk yaşta gebelikleri bildirmemesi davası devam ediyor: 3 yıl 6 ay hapis istemi
04 Şubat 2019 - AA
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Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık A.A. ve  N.D.'nin avukatı hazır bulundu.  

Bir önceki celse, ifadesi alınmak üzere duruşmaya çağrılmasına karar verilen tanık Işıl Ö, tebligat yapılamadığı için duruşmaya katılmadı.

Mahkeme hakimi, hastaneden "adölesan gebelikler" ile ilgili tutanak tutulup tutulmadığına ilişkin istenen yazının dava dosyasına girdiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen ve başhekim vekili imzalı cevabi yazıda, "Suç tarihi olan 1 Ocak 2017 ile 24 Mayıs 2017 arasında poliklinik veya servislere gelen adölesan gebelerin (erken yaşta gebelik) sosyal hizmet birimine sevk edildiğine ilişkin poliklinik ve serviste görevli hekimler ve amirleri tarafından tutulan tutanak bulunmamaktadır. 2014 yılında yayınlanan iç tamim (genelge) ile sosyal hizmet birimine yapılacak bildirimlerin hastanemiz otomasyon sistemi üzerinden konsültasyon atılarak sağlanacağı duyurulmuştur." denildi. 

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanık Işıl Ö'nün adresinin tespit edilerek mahkemeye bildirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Küçükçekmece İlçe Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına hükmetti.

Cevabı gelmeyen müzekkerelerin akıbetinin sorulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. 

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sosyal hizmet biriminden sorumlu başhekim yardımcısı A.A. ile hastanenin sosyal hizmet uzmanı N.D'nin "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 3 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Anahtar Kelimeler:

kanuni sultan suleyman hastanesi

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