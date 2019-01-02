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Hastanenin önünde uzun kuyruklar oluştu: 'Doğal ürün sırası'
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversitede imal edilen süt ürünleri satan dükkanlardan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor
Hastanenin önünde uzun kuyruklar oluştu: 'Doğal ürün sırası'
02 Ocak 2019 - İHA
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Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik fakültesinde üretilen et ve süt ürünleri Tıp Fakültesi içinde açılan dükkanlarda satışa sunuluyor. Yaklaşık 200 çeşit süt ve et mamûlünün yanında çeşitli doğal gıdalar satışa sunuluyor. Hastaneye tedavi olmak için gelen vatandaşlar ise doğal ürünlerden almak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Sınırlı sayıda üretilen ürünler kısa sürede tükendiği için vatandaşlar sabah erken saatlerde dükkanların önünde kuyruğa giriyor. Onlarca peynir çeşidinin yanı sıra süt, tereyağı, yoğurt, yumurta, tavuk, kuru bakliyat, reçel ve et ürünleri satışa sunuluyor. Ürünler satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükeniyor. Buradaki ürünlerin üniversite bünyesinde üretildiğini, ticari gayesi olmadığını bilen vatandaşlar, doğal ve sağlıklı olan ürünlere talep gösteriyor. Bu ürünlere sadece Bursa’dan gelenler değil şehir dışından gelenler de büyük ilgi gösteriyor. 
Burada satılan ürünleri doğal ve sağlıklı oldukları için tercih ettiklerini ifade eden vatandaşlar, “Bu ürünler Uludağ Üniversitesinde yetiştirilip üretiliyor. Güvenle alıp tüketiyoruz. Buradaki ürünler çok sağlıklı ve lezzetli. Yıllardır tercih ediyoruz” dedi. 
Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Yörük, “Satış ofislerimizde 200 üzerinde çeşit var, butik olduğu için ürünlerin bir kısmı şu anda burada. Ürünlerimizi vatandaşlar güvenilir olduğu için tercih ediyor. Bu ürünlerde kimyevi katkı yok, düşük kârlarla satılıyor. Tüketicinin aslında istediği ucuzdan ziyade besleyici, kaliteli ve doyurucu olması” şeklinde konuştu. 

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