Hastanenin soğutma ünitesinde patlama, 2'si ağır 5 kişi yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devlet hastanesinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğu acil ameliyata alındığı bildirildi.

Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Emre Direk, yaptığı açıklamada, hastanenin ana bina kazan dairesinde saat 11.00 sıralarında klima dış ünitesine müdahale sırasında gerçekleşen patlama nedeniyle 5 teknik servis personelinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olması nedeniyle acil ameliyat alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini vurgulayan Başhekim Direk, "Yaralılardan bir tanesi el yaralanması diğer 3 yaralı ise hafif yaralanma sebebiyle tedavi altına alındı. Yaralılardan bir tanesi yüz yanığı sebebiyle Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi" dedi.

Vali ve Kaymakamdan inceleme

Olay sonrası hastanede incelemelerde bulunan Mersin Valisi Ali İhsan Su, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Su, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin karşısında kazan dairesi olarak kullanılan binada patlamanın yaşandığını söyledi.

Patlamada 5 teknisyenin yaralandığını ifade eden Su, "Klima motorunun tamiri sırasında motor içindeki gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Bir arkadaşımızın yüzünde yanıklar var, biz onu yanık tedavisi için şehir hastanemize intikal ettiriyoruz. Bir arkadaşımızın parmaklarında kopmalar var onun da tedavisi burada devam ediyor. İki arkadaşımız da ayakta tedavi ediliyor. Bu 4 arkadaşımızın hayati tehlikeleri yok. Diğeri şu anda ameliyatta, onun durumu daha ciddi, inşallah o kardeşimiz de sağlığına kavuşur." diye konuştu.

Su, hastanenin işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadığını da sözlerine ekledi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da patlamada yaralananlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.