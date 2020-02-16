Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastaneye giden hemşire kontrolden çıkan otomobiliyle sulama kanalına düştü
Adana’da hastaneye giden hemşirenin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak boş sulama kanalına düştü.
Hastaneye giden hemşire kontrolden çıkan otomobiliyle sulama kanalına düştü
16 Şubat 2020 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Adana'da hastaneye giden hemşirenin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak boş sulama kanalına düştü. Araçta sıkışan hemşire, Cankur ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıçam ilçesinde bulunan Yeşil Bulvar'da meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde görevli hemşire R.A. sabahleyin nöbete gitmek için 01 AAL 307 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Otomobil, virajı dönerken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu demir korkulukları da yerinden sökerek boş sulama kanalına düştü.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri genç kadını kurtarmak için seferber oldu. Ekipler uzun uğraştan sonra hemşireyi sıkıştığı yerden çıkartıp sedye ile ambulansa taşıdı. Genç kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.


Otomobil ise bir süre sonra kanaldan çıkartıldı.

Anahtar Kelimeler:

adana hemsire

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.