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Hastaneye giderken araçta doğum yaptı
Adana'da minibüsle hastaneye götürülen hamile kadın, yolda bebeğini dünyaya getirdi
Hastaneye giderken araçta doğum yaptı
17 Şubat 2020 - DHA
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ADANA- Kent merkezinde yaşayan Suriyeli Nimet Sraj Ali, doğum sancısı yaşamaya başladı.Yakınlarının aracına alınan Nimat Sraj Ali, aracın ön koltuğuna oturdu.

Hastaneye hareket eden araçta, bebek hastaneye varmadan dünyaya geldi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen araçtan bebeği sağlık çalışanları aldı. Doğumun ardından Suriyeli kadın ve bebeği, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Anahtar Kelimeler:

adana sehir egitim ve arastirma hastanesi araba dogum

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