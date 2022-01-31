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Hastaneye rahatlıkla girerdi: Adliyeye bıçakla girmek isterken yakalandı
Kayseri'de adliye binasına belinde taşıdığı bıçakla girmeye çalışan Y.D. (22), polis ekiplerince gözaltına alındı. X-Ray cihazından geçerken bıçak tespit edilmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı. Diğer taraftan hastane girişlerinde hiçbir güvenlik olmaması nedeniyle sağlık çalışanları bugüne kadar birçok kez kesici aletlerle yaralanma olayı yaşadı.
Hastaneye rahatlıkla girerdi: Adliyeye bıçakla girmek isterken yakalandı
31 Ocak 2022 14:43 - DHA
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Olay Kayseri Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.D., duruşması için adliyeye geldi. Güvenlik kontrol noktasında görevli polis tarafından x-Ray taramasına yönlendirilen Y.D.'nin belinde, bıçak olduğu tespit edildi. 'Kurban bıçağı' olarak tabir edilen, kesici kısmı 14 santimetre, sap uzunluğu ise 12 santimetre olarak ölçülen alete el koyuldu. Y.D., polis tarafından gözaltına alındı.

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Yaşanan olay daha önce defalarca kez gündeme getirilen hastane girişlerine X-Ray cihazı konulması gerektiğini akıllara getirdi. Can güvenliklerinin olmadığını dile getiren sağlık çalışanları,güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak kapılara X-ray cihazı konulmasını ve denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

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Sağlık çalışanları kesici aletlerle saldırıya uğramasına rağmen hastane girişlerinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmuyor. Saldırganlar yanlarına aldıkları bıçak, satır, jilet gibi kesici aletlerle elini kolunu sallayarak hastane içerisine girebiliyorlar.

Sağlık çalışanları güvenlik önlemleri istiyor: Hastane girişlerine X-ray cihazı konulsun

 

Anahtar Kelimeler:

hastane x-ray cihazi adliye bicak x-ray cihazi

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