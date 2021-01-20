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Hastaneye silahla girdi, koridorda intihar etti!
Diyarbakır'da, kalp krizi geçiren sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) yaşamını yitirdiğini öğrenen sevgilisi Derman Bakır (25), hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son verdi. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastaneye silahla girdi, koridorda intihar etti!
20 Ocak 2021 17:18 - DHA
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Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanede meydana geldi. Bismil ilçesinde kalp krizi geçiren Medeni Aykal, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye getirildi. Aykal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastane koridorunda bekleyen sevgilisi Derman Bakır, iddiaya göre, Medeni Aykal'ın ölüm haberini aldıktan sonra çantasından çıkardığı tabancayı göğsüne dayayarak, ateşledi.

Ağır yaralanan ve acil serviste hemen müdahale edilen Derman Bakır da kurtarılamadı.

Medeni Aykal'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak, Çınar ilçesinde toprağa verilirken, Derman Bakır'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Derman Bakır'ın, Medeni Aykal'ın ölüm haberini aldıktan sonra çantasından çıkardığı tabancayı göğsüne dayayıp, tetiğe bastığı ardından koltuğa yığıldığı ve silahın elinden yere düştüğü anlar yer aldı.

SEVGİLİSİNİN AİLESİ İLE HASTANEDE TARTIŞMIŞ

Aykal'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen ailesi ve yakınları hastaneye geldi. Hastanede Derman Bakır ile karşılaşan Aykal'ın çocukları ve yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Hastane çalışanları Bakır'a yapılan tehditlerin ardından genç kadını başka bir kata götürdü.

YAKINLARINI GÖRÜNCE TETİĞE BASTIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu sırada Bakır, kendisinde bulunan Aykal'ın cep telefonunu hastane çalışanlarına teslim edip, ailesine verilmesini istedi. Cep telefonu alan hastane çalışanları, Aykal'ın yakınlarına getirdi. Yakınları, hastane çalışanlarına Bakır'ın hangi katta olduğunu sorması üzerine yanıt alamayınca ısrarlarını sürdürdü. Yoğun ısrar üzerine hastane çalışanları, Derman Bakır'ın bulunduğu katı söyledi. İddiaya göre, Aykal'ın yakınlarını katın koridorunda gören Bakır, tabancayla intihar etti.

Anahtar Kelimeler:

ozel hastane derman bakir tabanca morg otopsi

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