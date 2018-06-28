SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastaneyi su bastı... Hastalar üst katlara taşındı
Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken,Tekirdağ Devlet Hastanesi giriş katını su bastı. Hastanenin yanı sıra bazı işyerleri de olumsuz etkilendi
Hastaneyi su bastı... Hastalar üst katlara taşındı
28 Haziran 2018 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Tekirdağ'da bugün saat 21.00 sıralarına aniden başlayan sağanak yağmur ve ardından kısa sürele dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan Tekirdağlılar, zor anlar yaşadı. Dışarıda olanlar, kapalı alanlara sığınarak yağmur ve doludan korunmaya çalıştı. Bazı sokakların suyla dolması üzerine sürücüler de güçlükle ilerleyebildi. Sularla kaplanan cadde ve sokaklarda bulunan giriş katındaki bazı işyerlerini bu bastı. Esnaflar suları boşaltmaya çalışırken, belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarında bulundu.

DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİNİ SU BASTI

Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağmur ve ardından kısa süreli dolu yağışı sırasında Ortacami Mahallesi'nde bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi giriş katını su bastı. Acil servis ve laboratuvar bölümlerinin bir kısmı suyla kaplanırken, acil servisteki bazı hastalar üst kattaki servislere alındı. Hastanenin giriş katında biriken sular işçiler tarafından tahliye edildi. İşçiler suları tahliye ettikten sonra servislerde temizlik çalışmalarında bulundu.

Bu arada şiddetli yağış nedeniyle Tekirdağ il merkezinde bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Anahtar Kelimeler:

tekirdag devlet hastanesi acil servis sel

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
bıcak parası kanuni egitim ve arastirma hastanesibursa il saglik sağlık bakanlığıafrin sağlık bakanlığı sahra hastane diş hekimi diş teknisyeni mersin dis hekimleri odasicocukluk cagi kanser kanser prof. dr. rejin kebudiprostat üroloji prof. dr. can obekcocuk felci jonas salk papua yeni gine saglik bakanligitekirdag devlet hastanesi acil servis sel
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.