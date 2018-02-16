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Hastası tarafından bıçaklanmıştı! Dava süreci başladı…
Iğdır Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı sırada hastası tarafından bıçaklanan Dr.Serkan Yarımoğlu olayla ilgili hukuki süreci başlattı.
Hastası tarafından bıçaklanmıştı! Dava süreci başladı…
16 Şubat 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Iğdır Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yapan Üroloji Uzmanı Dr.Serkan Yarımoğlu uğradığı bıçaklı saldırı sonrası kendisine saldıran hastasına karşı hukuki süreci başlattı.

Iğdır 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ilk dava 19 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. 

Geçtiğimiz Eylül ayında hastası tarafından bıçaklanan Yarımoğlu, ameliyat sonrası uzun süre mesleğine ara verdi.  Ocak ayı itibari ile de can güvenliği olmaması nedeni ile görev yerinin değiştirilmesini istedi.  Nokta tayin ile İzmir’e atanan Yarımoğlu, hekimlere uygulanan şiddettin son bulması ve yeni olayların yaşanmaması  için gerekli tüm hukuk mücadelesini vereceğini kaydetti.  
 

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