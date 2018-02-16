Hastası tarafından bıçaklanmıştı! Dava süreci başladı…

MEDİMAGAZİN - Iğdır Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yapan Üroloji Uzmanı Dr.Serkan Yarımoğlu uğradığı bıçaklı saldırı sonrası kendisine saldıran hastasına karşı hukuki süreci başlattı.
Iğdır 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ilk dava 19 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz Eylül ayında hastası tarafından bıçaklanan Yarımoğlu, ameliyat sonrası uzun süre mesleğine ara verdi. Ocak ayı itibari ile de can güvenliği olmaması nedeni ile görev yerinin değiştirilmesini istedi. Nokta tayin ile İzmir’e atanan Yarımoğlu, hekimlere uygulanan şiddettin son bulması ve yeni olayların yaşanmaması için gerekli tüm hukuk mücadelesini vereceğini kaydetti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA