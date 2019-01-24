'Hastası tarafından saldırıya uğraması olası kabul edilen hekim türü?'

Tv 2'de yayınlanan Ali İhsan Varol'un sunduğu Kelime Oyunu programında sorulan soru sosyal medyada hekimlerin gündemine oturdu.

Yarışmacıya "Hastası tarafından saldırıya uğraması olası kabul edilen tek hekim türü' nedir diye soruldu.

Sorunun cevabı önce düşündürdü sonra stüdyoda tebessümleri getirdi.

Sağlıkta şiddet konusunda destek göremeyen hekimlere, Ali İhsan Varol'un destek olması ise bir çok hekim tarafından takdirle karşılandı.