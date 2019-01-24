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'Hastası tarafından saldırıya uğraması olası kabul edilen hekim türü?'
Televizyon programındaki soru sosyal medyada doktorların gündemi oldu.
'Hastası tarafından saldırıya uğraması olası kabul edilen hekim türü?'
24 Ocak 2019 -
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Tv 2'de yayınlanan Ali İhsan Varol'un sunduğu Kelime Oyunu programında sorulan soru sosyal medyada hekimlerin gündemine oturdu.

Yarışmacıya "Hastası tarafından saldırıya uğraması olası kabul edilen tek hekim türü' nedir diye soruldu. 

Sorunun cevabı önce düşündürdü sonra stüdyoda tebessümleri getirdi. 

Sağlıkta şiddet konusunda destek göremeyen hekimlere, Ali İhsan Varol'un destek olması ise bir çok hekim tarafından takdirle karşılandı.

Anahtar Kelimeler:

tv programi

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0
1) Dr öğ üyesi (Hekim)
24.01.2019 15:52:55
Cevap: VETERİNER
People
0
2) Ahmet Taha (Uzman Hekim)
24.01.2019 15:45:49
Baytar. Eskiler Baytar der. Yani cevap Veteriner. Tıp fakültesini kazandığımda rahmetli Dedem bana esprisini çok yapardı. "Baytar mı olacaksın .
People
7
3) dr (dr)
24.01.2019 15:13:51
Veteriner bir arkadaşıma , hastalarıyla sorun yaşayıp yaşamadıklarını sordum. Kesinlikle yaşamıyoruz dedi , bütün sıkıntı sahiplerinde...
People
0
4) bozeren (nş uz dr)
24.01.2019 14:57:48
cevap normalde psikiatri olabilir.
People
3
5) murat uyan (uzmndr)
24.01.2019 14:30:16
KIVRAK ZEKA GEREKTİREN BİR SORU.
BU SA A. İHSAN VAROL'DA VAR.BRAVO
People
5
6) M E Y (D)
24.01.2019 12:25:38
Cevap veteriner. Biraz hassas bi’ soru olmuş.
People
6
7) A (İ)
24.01.2019 11:56:26
E cevap ne?
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