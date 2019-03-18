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Hastası tarafından şehit edilen doktorun oğlu: Tıp fakültesini neden bıraktım?
14 Mart Tıp Bayramı Türkiye’de farklı etkinliklerle kutlandı. Birçok hekim 14 Mart nezdinde doktorlara yönelik temenni mesajlarını yayımladı. Benzerlerinden farklı olarak; şehit edilen doktorun oğlu da bir Tıp Bayramı mesajı yayımlandı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ali Menekşe’nin oğlu Furkan Menekşe'nin Tıp Fakültesini “Neden Bıraktım?” konuşması YouTube’da binlerce kişi tarafından izlendi
Hastası tarafından şehit edilen doktorun oğlu: Tıp fakültesini neden bıraktım?
18 Mart 2019 - MEDİMAGAZİN
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Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görevli Dr. Ali Menekşe 2008 yılında hastası tarafından vurularak ağır yaralanmış ve sonrasında hayatını kaybetmişti. Dr. Menekşe’nin vasiyeti dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı da gözyaşlarına boğmuştu. Dr. Ali Menekşe’nin oğlu Furkan Menekşe Tıp Fakültesini neden bıraktığını anlattığı videosu YouTube’da binlerce kez izlendi.

DOKTORUN AĞLATAN VASİYETİ 

Furkan Menekşe’nin videosundaki ifadeleri :

“Sağlık alanında bir meslek seçecek kişinin öncelikle insanlara faydalı olmayı gönülden istiyor olması gerekiyor. Sırf çevresi tarafından saygı görmek veya garanti maaş elde edebilmek için bu alanı seçmemesi gerekiyor. Ben bu mesleği sevememiştim. Ve bırakıp başka bir yola girmeyi tercih ettim. Fakat biliyorum ki, bu mesleği severek ve hakkıyla yapan çok iyi doktorlar var. Hepsine başarılar diliyor ve tıp bayramlarını kutluyorum.”

Dr. Ali Menekşe hayatını kaybetti 

 

Anahtar Kelimeler:

tip bayrami furkan menekse

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0
1) Ediz tutar (Dr)
18.03.2019 17:19:33
Patolojide doktorlar kanser tanısı vermekten korkar oldu. Tüm yük üniversitelere biniyor..
People
13
2) uzman (tabib)
18.03.2019 14:18:59
hayati tehlikesi en fazla olan meslek haline geldik.sağlık bakanlığı ve siyasetçiler hastaları üstümüze kışkırtıyor.
People
12
3) m. murat (dr)
18.03.2019 12:21:51
Ben insan sevmem, bu yüzden ben de bıraktım.
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