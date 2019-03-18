Hastası tarafından şehit edilen doktorun oğlu: Tıp fakültesini neden bıraktım?

Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görevli Dr. Ali Menekşe 2008 yılında hastası tarafından vurularak ağır yaralanmış ve sonrasında hayatını kaybetmişti. Dr. Menekşe’nin vasiyeti dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı da gözyaşlarına boğmuştu. Dr. Ali Menekşe’nin oğlu Furkan Menekşe Tıp Fakültesini neden bıraktığını anlattığı videosu YouTube’da binlerce kez izlendi.

Furkan Menekşe’nin videosundaki ifadeleri :

“Sağlık alanında bir meslek seçecek kişinin öncelikle insanlara faydalı olmayı gönülden istiyor olması gerekiyor. Sırf çevresi tarafından saygı görmek veya garanti maaş elde edebilmek için bu alanı seçmemesi gerekiyor. Ben bu mesleği sevememiştim. Ve bırakıp başka bir yola girmeyi tercih ettim. Fakat biliyorum ki, bu mesleği severek ve hakkıyla yapan çok iyi doktorlar var. Hepsine başarılar diliyor ve tıp bayramlarını kutluyorum.”