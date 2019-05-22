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Hastasından peçesini kaldırmasını isteyen doktora soruşturma: '23 yıllık mesleğimi bırakacağım'
İngiltere’de muayene sırasında hastasının peçesini kaldırmasını isteyen doktor hakkında soruşturma açıldı
Hastasından peçesini kaldırmasını isteyen doktora soruşturma: '23 yıllık mesleğimi bırakacağım'

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22 Mayıs 2019 - Cumhuriyet
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Doktor, soruşturmanın ‘adaletsiz’ olduğu gerekçesiyle 23 yıllık mesleğini bırakacağını söyledi.

Daily Mail gazetesinini haberine göre, olay geçtiğimiz yıl İngiltere’nin Stoke on Trent kentindeki Royal Stoke Üniversite hastanesinde meydana geldi.

Doktor Keith Wolverson kızını muayeneye getiren peçeli bir kadından kendisini daha iyi duyabilmek için peçesini kaldırmasını istedi. Kadın da doktorun isteğini yerine getirdi.

Kadın daha sonra kendisinin radikal bir ayrımcılığa maruz kaldığını hissettiğini söyledi ve aynı gün kadının eşi, doktor hakkında şikayette bulundu.

Habere göre 52 yaşındaki Wolverson, geçtiğimiz hafta İngiltere’deki Genel Tıp Konseyi’nden aldığı mektupta kendisi hakkında soruşturma açıldığını öğrendi.

Doktor Daily Mail yaptığı açıklamada, kadının anlattıklarını duymakta zorlandığını, hastasının şikayetlerini daha iyi anlamak için kendisinden kibarca böyle bir talepte bulunduğunu söyledi.

Doktor, kendisine ciddi bir haksızlığın yapıldığını belirterek; doktorlara bu şekilde yaklaşımın devam etmesi halinde İngiltere’de hasta bakacak hekimin kalmayacağını; bundan böyle soruşturma sonucu ne olursa olsun doktorluk mesleğine devam etmeyeceğini söyledi.

İngiltere Hekimler Birliği sözcüsü ise gazeteye yaptığı açıklamada, ‘hastaların dinsel istek ve tercihlerinin kendileri için son derece önemli olduğunu ancak tıbbi muayene ve tedavi sırasında peçe gibi unsurların kaldırılmasının gerektiği durumlar olabilir’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere doktor genel tip konseyi

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