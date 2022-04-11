Hastasını nasıl tedavi edeceğini 'YouTube'dan izleyen' doktor sosyal medyada viral oldu

MEDİMAGAZİN - Sosyal medya platformunda paylaşılan videoda, bir doktorun, hastasını nasıl tedavi edeceğini öğrenmek için YouTube'da bir videoya baktığı görülüyor.

Tik Tok'ta paylaşılan video, kısa süre içinde viral oldu. Tartışmaya neden olan videoya, hekimleri eleştirdiği gerekçesiyle olumsuz yorumlar gelirken, videodaki olayın oldukça normal olduğunu belirten pek çok yorum da yapıldı.

Bir kullanıcı, "Aslında hekimlik budur. Neye bakacağını bilme bilgisine sahip olmak ve bunu kendi pratiğinde uygulamak" derken bir başkası ise "Binlerce değilse de yüzlerce bebek doğurdum ve geçen haftayı sezaryen tekniklerini izleyerek geçirdim. Her zaman kendini geliştirmeli!" yazdı.

Videoyu paylaşan kullanıcı daha sonra videonun yalnızca şaka amaçlı çekildiğini açıkladı.