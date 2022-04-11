Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastasını nasıl tedavi edeceğini 'YouTube'dan izleyen' doktor sosyal medyada viral oldu
ABD'de kisti olan bir hastayı tedavi etmek için YouTube'dan tedavi videosu izleyen bir doktor sosyal medyada viral oldu. Videoda, doktorun hastasını nasıl tedavi edeceğini öğrenmek için bilgisayarından bir video izlediği görüldü
Hastasını nasıl tedavi edeceğini 'YouTube'dan izleyen' doktor sosyal medyada viral oldu
11 Nisan 2022 15:38 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - Sosyal medya platformunda paylaşılan videoda, bir doktorun, hastasını nasıl tedavi edeceğini öğrenmek için YouTube'da bir videoya baktığı görülüyor.

Tik Tok'ta paylaşılan video, kısa süre içinde viral oldu.  Tartışmaya neden olan videoya, hekimleri eleştirdiği gerekçesiyle olumsuz yorumlar gelirken, videodaki olayın oldukça normal olduğunu belirten pek çok yorum da yapıldı.

 

 

Bir kullanıcı, "Aslında hekimlik budur. Neye bakacağını bilme bilgisine sahip olmak ve bunu kendi pratiğinde uygulamak" derken bir başkası ise "Binlerce değilse de yüzlerce bebek doğurdum ve geçen haftayı sezaryen tekniklerini izleyerek geçirdim. Her zaman kendini geliştirmeli!"  yazdı.

Videoyu paylaşan kullanıcı daha sonra videonun yalnızca şaka amaçlı çekildiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:

tiktok sosyal medya tedavi videosu youtube

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.