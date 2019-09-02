Hastaya müdahale edilmedi iddialarını İl Sağlık Müdürlüğü yalanladı

ŞANLIURFA - Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinde oturan Tekçe ailesi, evde ateşi çıkan çocukları Merva'yı hastaneye götürdü. Doktor kontrolünün ardından Tekçe, vücut ısısının düşmesi için soğuk kompleks tedavisi uygulanması talebiyle gözlem odasına sevk edildi. Merva'nın anne- babası, iddiaya göre, çocuklarına tedavi uygulayacak nöbetçi sağlık çalışanını bekledi. Sağlık çalışanı, uzun süre gelmeyince anne de Merva'nın ağlamasına dayanamayıp, kantinden aldığı soğuk suyu odada bulduğu pamuklara dökerek, yüksek ateşi düşürmeye çalıştı. Bu anlar, ailenin yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Videoda aile yakınının, "Kimse yok mu serviste?" diye sık sık seslendiği duyuldu. Tekçe ailesi, kimse gelmeyince Merva'yı alarak, hastaneden ayrılıp, evine döndü. Ailenin çektiği görüntüler ve iddia üzerine, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.

BAŞHEKİM: HASTANIN ATEŞİ NORMAL ÖLÇÜLMÜŞTÜR

Suruç Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Necmi Eşiyok ise olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Eşiyok, açıklamasında, Merva Tekçe getirildiğinde acil serviste birkaç yaralının aynı anda girişi olduğunu ve personelin acil vakaya yönlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Saat 23.51'de muayene olarak ishal tanısı ile gerekli ilaçlar reçete edilmiştir. Hastanın işlem formunda vitalleri stabil, ateşi normal olarak ölçülmüştür. Hastayı muayene eden hekim tarafından herhangi bir tedavi uygulaması yapılmamıştır. Acil serviste gerekli tüm alanlarda yeterli sağlık personeli görevlendirilmiştir ancak belirtilen saatte aile içi kavga nedeniyle acil servise birkaç yaralının aynı anda girişi olmuş ve personeller acil vakaya yönlendirilmiştir. Hastanemizde 15'er yataklı 2 oda, 4 yataklı 1 oda ve 34 yataklı 1 oda olmak üzere 3 adet müşahede odası bulunmaktadır. Hasta yakınları arka kısımda bulunan ve o saatte hasta yatışı olmayan müşahede odasına, kendilerine herhangi bir tedavi uygulanmamasına rağmen gitmişlerdir."