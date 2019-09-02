SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastaya müdahale edilmedi iddialarını İl Sağlık Müdürlüğü yalanladı
ŞANLIURFA Sağlık Müdürlüğü'nce Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merva Tekçe'nin (3) yüksek ateşini, gözlem odasında görevli olmadığı için annesinin düşürmeye çalıştığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Necmi Eşiyok ise çocuğun ateşinin normal seviyede olduğunu ve ailenin tedavi uygulanmamasına rağmen gözlem odasına gittiğini belirtti.
Hastaya müdahale edilmedi iddialarını İl Sağlık Müdürlüğü yalanladı
02 Eylül 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ŞANLIURFA - Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinde oturan Tekçe ailesi, evde ateşi çıkan çocukları Merva'yı hastaneye götürdü. Doktor kontrolünün ardından Tekçe, vücut ısısının düşmesi için soğuk kompleks tedavisi uygulanması talebiyle gözlem odasına sevk edildi. Merva'nın anne- babası, iddiaya göre, çocuklarına tedavi uygulayacak nöbetçi sağlık çalışanını bekledi. Sağlık çalışanı, uzun süre gelmeyince anne de Merva'nın ağlamasına dayanamayıp, kantinden aldığı soğuk suyu odada bulduğu pamuklara dökerek, yüksek ateşi düşürmeye çalıştı. Bu anlar, ailenin yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Videoda aile yakınının, "Kimse yok mu serviste?" diye sık sık seslendiği duyuldu. Tekçe ailesi, kimse gelmeyince Merva'yı alarak, hastaneden ayrılıp, evine döndü. Ailenin çektiği görüntüler ve iddia üzerine, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.

BAŞHEKİM: HASTANIN ATEŞİ NORMAL ÖLÇÜLMÜŞTÜR

Suruç Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Necmi Eşiyok ise olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Eşiyok, açıklamasında, Merva Tekçe getirildiğinde acil serviste birkaç yaralının aynı anda girişi olduğunu ve personelin acil vakaya yönlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Saat 23.51'de muayene olarak ishal tanısı ile gerekli ilaçlar reçete edilmiştir. Hastanın işlem formunda vitalleri stabil, ateşi normal olarak ölçülmüştür. Hastayı muayene eden hekim tarafından herhangi bir tedavi uygulaması yapılmamıştır. Acil serviste gerekli tüm alanlarda yeterli sağlık personeli görevlendirilmiştir ancak belirtilen saatte aile içi kavga nedeniyle acil servise birkaç yaralının aynı anda girişi olmuş ve personeller acil vakaya yönlendirilmiştir. Hastanemizde 15'er yataklı 2 oda, 4 yataklı 1 oda ve 34 yataklı 1 oda olmak üzere 3 adet müşahede odası bulunmaktadır. Hasta yakınları arka kısımda bulunan ve o saatte hasta yatışı olmayan müşahede odasına, kendilerine herhangi bir tedavi uygulanmamasına rağmen gitmişlerdir."

Anahtar Kelimeler:

sanliurfa saglik mudurlugu merva tekce suruc devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
mardin kadına şiddet Suşehri Devlet Hastanesi Mustafa Uğurlu TÜSEB Adil Mardinoğlu Hasan Türkez hekim doktor süleyman albayrak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca trans yağ Sağlığa Evet Derneği Türk Kardiyoloji Derneği RTÜK CİMER KAHEV Demet Başer Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Lilly Türkiye Defne Orhun Miss England güzel doktor diz hastalıkları ortopedi Mehmet Aşık merdiven Akdeniz Üniversitesi Ömer Özkan batı nil virüsü Özer Akgül Adana Şehir Hastanesi psikiyatri aikido hekim fotoğraf sergisi Ufuk Akdıkan hemşire Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi doktor uçak doktor hemşire ŞANLIURFA Sağlık Müdürlüğü Merva Tekçe Suruç Devlet Hastanesi menopoz meme kanseri Oxford Üniversitesi kanser onkoloji sigara Fikri İçli ilaç takip sistem ilaç ruhsatı Sağlık Bakanlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.