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Hastaya nefes aldırmayan 13 kg'lık dev tümör başarılı bir şekilde çıkartıldı
Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğine karında şişlik, nefes alamama şikayetiyle başvuran ve yapılan tetkikler sonucunda 35 santimetrelik dev tümör tespit edilen 72 yaşındaki hasta gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
Hastaya nefes aldırmayan 13 kg'lık dev tümör başarılı bir şekilde çıkartıldı
27 Eylül 2018 - İHA
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Hitit Üniversi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, Op. Dr. Ramazan Topçu ve genel cerrahi ekibi tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edilen hastanın karnından 13,5 kg ağırlığında, 35 santim boyunda ve 26 santim eninde dev tümör çıkartıldı. Yapılan ameliyata ilişkin bilgiler veren Doç. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, tümör çıkartılırken karaciğer, böbrek, idrar yolu ve ana toplardamarın korunduğunu ifade ederek teknik olarak oldukça zor olan bu tür ameliyatların genel cerrahi kliniğinde başarıyla yapıldığını belirtti. 
Tıp literatürü incelendiğinde bu boyut ve ağırlığa ulaşan, geride tümör dokusu bırakılmadan başarılı bir şekilde ameliyat edilip şifaya kavuşan nadir vakalar olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Şahiner, ameliyat sonrası takip ve tedavisinde herhangi bir problem olmayan hastanın ameliyat sonrası 3. gün şifa ile taburcu edildiğini ve günlük yaşamına sağlıklı bir şekilde döndüğünü söyledi. Doç. Dr. Şahiner, çok yüksek derecede hayati tehlike içeren ve teknik olarak çıkarılması çok zor olan bu tür kanser ameliyatlarının hastanemizde yapılıyor olmasının Çorum ve bölgemiz adına gurur verici olduğunu vurguladı. 

Rektör Alkan'dan geçmiş olsun ziyareti 
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hastanemizde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Çorum'da yapılan bu nitelikli ve başarılı ameliyatların hastaların sağlığına kavuşmasında çok önemli rolü olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Tıp Fakültesindeki öğretim elemanlarımız, alanında uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibinin olağanüstü gayretleri sonucunda hastanemizin çok önemli başarılara imza attığının altını çizerek başta Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner ve Op. Dr. Ramazan Topçu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. 

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