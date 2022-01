Hastayı ilaçla uyutup cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor tutuklandı

Olay, 13 Ocak'ta gece saatlerinde Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence merkezinde çalıştığı belirtilen Y.G. adlı kadın rahatsızlanınca Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Alkollü olduğu da ileri sürülen kadın, Covid-19 şüphesi ile pandemi acil servisine yönlendirildi.

İddiaya göre, acil serviste görevli pratisyen doktor B.Y., muayenenin ardından Y.G.'ye kendi odasında serum taktırıp, ilaç içirdi. Sabah saatlerinde Y.'nin odasında uyanan Y.G., karşı kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan ayrıldı. Y.G., savcılığa giderek doktor B.Y. hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, doktor B.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Y.'nin ifadesinde "Üzerime iftira atılmaktadır, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kundaklama ve hayvan öldürmekten suç kaydı bulunuyordu

Öte yandan B.Y'nin 'kundaklama' ve 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Y'nin 2018 yılında Uşak'ta iki araç ve iki apartmanı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 2020 yılında ise Kabahatler Kanunu'na göre, 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.