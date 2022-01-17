Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastayı ilaçla uyutup cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor tutuklandı
Uşak'ta geçtiğimiz dönemlerde komşularının ev ve arabasını kundaklama ile alkollü halde sokak köpeğini tüfekle öldürme suçlarından gözaltına alınıp serbest bırakılan pratisyen doktor, korona virüs şüphesiyle muayene ettiği genç kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Hastayı ilaçla uyutup cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor tutuklandı
17 Ocak 2022 14:54 - DHA Feyzi DAVULCU
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Olay, 13 Ocak'ta gece saatlerinde Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence merkezinde çalıştığı belirtilen Y.G. adlı kadın rahatsızlanınca Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Alkollü olduğu da ileri sürülen kadın, Covid-19 şüphesi ile pandemi acil servisine yönlendirildi.

İddiaya göre, acil serviste görevli pratisyen doktor B.Y., muayenenin ardından Y.G.'ye kendi odasında serum taktırıp, ilaç içirdi. Sabah saatlerinde Y.'nin odasında uyanan Y.G., karşı kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan ayrıldı. Y.G., savcılığa giderek doktor B.Y. hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, doktor B.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Y.'nin ifadesinde "Üzerime iftira atılmaktadır, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kundaklama ve hayvan öldürmekten suç kaydı bulunuyordu

Öte yandan B.Y'nin 'kundaklama' ve  'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Y'nin 2018 yılında Uşak'ta iki araç ve iki apartmanı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 2020 yılında ise Kabahatler Kanunu'na göre, 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

Anahtar Kelimeler:

usak pratisyen doktor cinsel saldiri doktor hekim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.