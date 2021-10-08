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Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez hastaya başparmaktan anjiyo yapıldı
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastaya ilk defa başparmaktan anjiyo yapıldığı bildirildi.
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez hastaya başparmaktan anjiyo yapıldı
08 Ekim 2021 14:24 - AA Erdal Türkoğlu
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Hastanenin açıklamasında, söz konusu işleminin bölgede ilk kez gerçekleştirildiği belirtildi.

Anjiyonun kardiyoloji uzmanı Barış Kavvasoğlu tarafından yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu işlem Türkiye’de sayılı merkezde yapılabiliyor. Sol elin atar damarının en uç kısmı olan distal radial artere baş parmağın üstündeki enfiye çukurundan giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. İşlem sonrası kanamanın durdurulması daha kolay, istenmeyen kanama ve şişliklerin oluşması daha azdır. Kronik böbrek hastalığı olan hastalar için, vasküler geleneksel radial yaklaşımda damardaki olası yaralanma hemodiyaliz için bu bölgenin kullanılmamasına neden olur. Dolayısıyla, başparmaktan koroner anjiografi ile gelecekteki arterio-venöz fistül ihtiyacı için damar korunmuş olur."

Anahtar Kelimeler:

hatay egitim ve arastirma hastanesi anjiyo kardiyoloji uzmani

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