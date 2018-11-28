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Hatay'da aile hekimi Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesi ile tutuklandı
HATAY'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan aile hekimi Ç.F., tutuklandı.
Hatay'da aile hekimi Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesi ile tutuklandı
28 Kasım 2018 - DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Ç.F.'yi, sosyal medya hesabı üzerinden ve kamuya açık alanlarda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı. Şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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hatay aile hekimi recep tayyip erdogan

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