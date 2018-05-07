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Hatay'da ambulansla kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
07 Mayıs 2018 -
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Alınan bilgiye göre, Suriye sınırından aldığı 4 yaşındaki Suriyeli çocuğu Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Samed Yıldırım (24) yönetimindeki 71 BB 613 plakalı ambulans, Topbağazı kavşağında, Ali Ünal'ın kullandığı 31 BB 5578 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonetteki 6 yaşındaki Büşra Cemre Ünal'ın yanı sıra çarpışmanın etkisiyle yan yatan ambulansta bulunan sürücü Yıldırım, sağlık görevlileri Semra Vural, Meral Pekdoğan, Suriyeli çocuk Sehid Halil ve yanındaki kimliği öğrenilemeyen Suriyeli refakatçisi yaralandı.

Çevredekilerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi ile MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

hatay ambulans

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