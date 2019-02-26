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Hatay'da ilk beyin anevrizması ameliyatı yapıldı: 'Başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi'
Hatay Devlet Hastanesi'nde ilk kez beyin anevrizma (baloncuğu) ameliyatı gerçekleştirildiği bildirildi
Hatay'da ilk beyin anevrizması ameliyatı yapıldı: 'Başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi'
26 Şubat 2019 - AA
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Suriye'de ani başlayan şiddetli baş ağrısı nedeniyle Hatay Devlet Hastanesine sevk edilen hastanın, beyin kanaması tanısıyla beyin cerrahi servisinde yapılan beyin anjiyosunda beyin damarlarında iki anevrizma tespit edildiği belirtildi.

Hastanın Beyin Cerrahı Op.Dr. Murat Kocaoğlu ve Op.Dr. Alaaddin Kerimoğlu tarafından ameliyata alındığı, kanayan beyin damar baloncuklarının kapatılarak başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiği ve hasta sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Hatay Devlet Hastanesin de ilk defa gerçekleştirilen beyin baloncuğu ameliyatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Kocaoğlu, birçok kişide oluşabilecek ancak belirti vermeyen bir hastalık olan anevrizmanın tespitinin zor olduğunu, kanama olana kadar bir belirti göstermediğini belirtti.

Gün içinde şiddetli ve bıçak saplanır gibi baş bölgesine giren ağrıları önemsemek gerektiğinin altını çizen Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Zamanında yapılan tetkiklerle ortaya çıkabilecek beyin baloncuğuna doğru ve zamanında müdahale hayat kurtarmaktadır. Bu hastalığın halk arasında baloncuk olarak bilinen beyin anevrizmasının kafada ne zaman patlayacağı belli olmayan bir saatli bomba gibi tehlikelidir. Ailesinde beyin kanaması geçirenler, bilinen damar hastalıkları olanlar, yüksek tansiyon, şeker hastalığı olanlar, alkol ve sigara kullananlar risk altındadır. Bu nedenle her yaş grubunda karşımıza çıkabilecek bu hastalıktan korunabilmek için vatandaşlarımızın erken teşhis ve tedavi için hekim kontrolünde olmaları ve baş ağrılarını önemsemeleri gerekmektedir." 

Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu ise  açıklamada, hastanelerinin günden güne hasta odaklı hizmet kalitesini arttırdığını kaydetti.

Bayrakçıoğlu, artık birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde gelişen tıp teknolojisi ile birlikte hastaların mağdur olmadan, zaman kaybetmeden ve il dışına sevk etmeden kendi hastanelerinde tedavi ettiklerini aktardı.

Anahtar Kelimeler:

hatay devlet hastanesi beyin anevrizma alaaddin kerimoglu murat kocaoglu

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