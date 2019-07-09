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Hava kirliliği akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor
Hava kirliliğinin ölümcül akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırdığı bildirildi
Hava kirliliği akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor
09 Temmuz 2019 - AA
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Dailymail sitesinin haberine göre,Leicester Üniversitesi İngiltere Çevre Sağlığı ve Sürdürülebilirliği Merkezi'nde Profesör Anna Hansell yönetiminde yapılan çalışma, hava kirliliğinin insan hayatına verdiği zararları ortaya koydu.

Çalışmaya göre, egzoz dumanı ve sanayi kaynaklı kirleticilere maruz kalmak, KOAH ve benzeri akciğer hastalıklarına yakalanma riskini ciddi derecede artırıyor.

194 ülkede 125 şehir incelendi: Hava kirliliği nedeniyle her yıl 4 milyon çocuğa astım teşhisi konuluyor 

Bilim adamları, hava kirliliğine maruz kalan kişilerin akciğerlerinin normalden 2 sene daha yaşlı göründüğüne işaret etti.  

Gelir düzeyi hastalığa yakalanma riskini etkiliyor

Gelir düzeyinin hastalık riskini nasıl etkilediğinin de incelendiği çalışmada, düşük gelir düzeyine sahip kişilerin, yüksek gelir grubundaki kişilerle aynı seviyede hava kirliliğine maruz kalsa bile akciğer hastalıklarına yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu gözlendi. 

 

Hava kirliliği araştırmasında endişe verici sonuç: Yılda 8,8 milyon can alıyor 

Bu durumun çocukluk döneminde, sağlık hizmetlerine erişimdeki farklılıklar ve yetersiz beslenme gibi etkenlere bağlı olduğunu belirten Hansell, "Endişe verici bir şekilde, hava kirliliğinin düşük gelir düzeyindeki insanları daha çok etkilediği sonucuna vardık." diye konuştu.

Hansell, hava kirliliğinin akciğer sağlığına etkisi konusunda daha önce çok az çalışma yapılmış olmasının kendilerini şaşırttığını sözlerine ekledi.

 

Türkiye'de hava kirliliği 2017'de 51 bin 574 can kaybına sebep oldu 

 

Anahtar Kelimeler:

akciger kanser hava kirliligi

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