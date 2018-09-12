SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliği Avrupa Birliği ülkelerinde her yıl 400 bin kişinin erken ölümüne neden oluyor
Avrupa Birliği'nde hava kirliliğinin her yıl yaklaşık 400 bin kişinin erken ölümüne yol açtığı bildirildi
Hava kirliliği Avrupa Birliği ülkelerinde her yıl 400 bin kişinin erken ölümüne neden oluyor
12 Eylül 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Avrupa Birliği'nde (AB) hava kirliliğinin her yıl yaklaşık 400 bin kişinin erken ölümüne yol açtığı bildirildi.

Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayının yayımladığı "Hava Kirliliği: Sağlığımız Yeterince Korunmuyor" başlıklı raporda, hava kirliliğine ilişkin genel bilgiler paylaşılırken, kıta genelinde bu alanda yasal eksiklikler olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, kentsel alanlarda nitrojendioksit ve ozonun erken ölümü tetikleyen başlıca hava kirleticiler olduğu kaydedildi.

Hava kirliliğinin her yıl AB'de 400 bin kişinin erken ölümüne yol açtığı belirtilen raporda, bu durumun aynı zamanda yüz milyarlarca avro sağlık harcamalarını da beraberinde getirdiği ifade edildi.

Durumun ciddiyetine rağmen AB üye ülkelerinin harekete geçmediği bildirilen raporda, hava kalitesini belirleyen standartların 20 yıl önce belirlendiği, bunların bir çoğunun Dünya Sağlık Örgütünün standartlarının çok gerisinde kaldığı uyarısında bulunuldu.

Rapordan sorumlu Avrupa Sayıştayı Üyesi Janusz Wojciechowski, "Hava kirliliği AB vatandaşlarının sağlığını en fazla tehlikeye atan çevre riski." ifadesini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

hava kirliligi avrupa sayistayi halk sagligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
12.09.2018 12:03:49
Kışa girerken bu haberi okuyunca eski dönemlerde hava kirliliğinden dolayı hasta-yaşlı ve çocukların sokağa çıkmamaları duyurularının yapıldığı kömürle ısındığımız günleri hatırladım. Şimdi kentlerdeki en büyük hava kirleticisi motorlu taşıtlar. Otomobil sektörüne gireceğiz derken direk elektrikli araçlardan işe başlamamız çok akıllıca oldu.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
mugla il saglik mudurlugu 112 acil cagri merkeziamasra ilçe devlet hastanesi Prof. Dr. Sami Özgül kahramanmaras sutcu imam universitesi turk kardiyoloji dernegi yonetim kurulusağlıkta lisans tamamlama sağlık tıbbi bilimler türk sağlık sen sağlık sen mobbing yalova devlet hastanesi tıp hukuku malpraktis dokuz eylülASM aile hekimliği check upsepsis turk yogun bakim dernegitürk tabipleri birliği hekim bilirkişi ttb izmit tabip odası saglik bakanligi emine alp mese kronik hastalıkyalova il saglik muduru dr. hakan sezen saglik bakanligiTürk Tabipler Birliği ttb merkez konseyi sağlıkta şiddetdicle üniversitesi sağlık personeli sözleşmeli sağlık personeli hemşireastım allerji allerjik rinit çocuk sağlığı çocuk hastalıkları hava kirliligi avrupa sayistayi halk sağlığı şarkışla devlet hastanesi doktor atamasıtibbi biyoloji prof. dr. mehmet korkmazsaglik ve tip bilimleri saglik bakanligi saglik ve kamu hijyeni bakanligiSağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe isdb salih jelassi velid abdul muhsin el-vuheyb onlenebilir korlukle mucadele ittifakiRettlike sendromu umutcan ozdemir Sağlık bakanlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.