Hava kirliliğiyle diyabet arasında önemli bağlantı olduğu tespit edildi

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi ile St. Louis Sağlık Hizmetleri Sisteminin yaptığı araştırma, hava kirliliğini azaltarak dünya çapında diyabet hastalarının sayısını düşürme olasılığını doğurdu.

Araştırma çerçevesinde havada parçacıklı madde, mikroskobik toz parçacıkları, duman ve benzeri kirleticilerin ölçümleri ile ortalama 8,5 yıl sağlık durumları takip edilen 1,7 milyon emeklinin verileri karşılaştırmalı incelendi.

Washington Üniversitesinden öğretim üyesi Ziyad el Ali, ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından güvenli varsayılan seviyelerde bile hava kirliliği ile diyabet arasında önemli bir bağlantı gözlemlediklerini söyledi.

Hava kirliliğinin, insülin üretimini azalttığı ve vücudun kandaki glikozu enerjiye dönüştürmesini engelleyerek inflamasyonu tetiklediği düşünülüyor.

Çalışma sırasında hava kirliliğinin 2016'da dünya çapında 3,2 milyon yeni diyabet vakasına, yani o sene görülen tüm yeni diyabet vakalarının yüzde 14'üne sebep olduğu da hesap edildi.

Dünyada 420 milyondan fazla kişinin diyabet hastası olduğu ifade ediliyor.

Araştırmanın ayrıntıları "Lancet Planetary Health" dergisinde yayımlandı.