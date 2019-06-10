Hava yoluyla KKKA virüsü bulaşan hemşire tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli erkek hemşire Ş.D. (24), KKKA tanısı ile tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan genç hemşirenin tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor. Virüsün hemşireye damla olarak tabir edilen hava yolu ile bulaştığı düşünülüyor. Kene ısırması, sıvı teması ve kan yolu ile bulaşan virüsün nadir de olsa solunum yoluyla da bulaşabileceği belirtildi.
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