Havalimanlarında pandemi önlemleri neler? Hangi kurallar geçerli olacak?

Devlet Hava Meydanları İletmeleri Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 1 Haziran’da başlayan iç hat uçuşları için fiziki şartları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen havalimanlarında alınan ek önlemler ve sıkça sorulan sorular ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

1 HAZİRAN’DA BAŞLAYAN İÇ HAT UÇUŞLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Havalimanlarında Covid-19 pandemisine karşı ne gibi tedbirler alınmıştır?

Cevap: Siz değerli misafirlerimizin yolcuğunuz süresince sağlığını korumak ve kendinizi güvende hissetmeniz için havalimanlarımızda; sosyal mesafe uygulamaları, el dezenfektanları, hijyen, dezenfeksiyon vb. her türlü tedbir alınmıştır. Kendinizin, ailenizin ve diğer yolcularımızın ve sektör çalışanlarının sağlığının korunması için bu tedbir ve kurallara eksiksiz uyulması gerekmektedir.

Düzenli duyurular, posterler, video ekranları ve daha yoğun personel varlığı yoluyla davranış kuralları hakkında yolcular bilgilendirilmektedir. Temizlik sıklıkları artırılmış ve yolcuların bulunduğu tüm alanlarda yüzeyler dezenfekte edilmektedir. Yolculara el dezenfektanı dispanserleri sağlanmıştır.

Check-in sırasında, güvenlik kontrolü ve yolcu yoğunluğunun yaşanabileceği diğer alanlarda, minimum mesafelere uyulması amacıyla zemin işaretleri kullanılmıştır. Yolcuların ve çalışanların doğrudan temasta olduğu yerlere ihtiyaç bulunması halinde pleksiglas paneller de kurulmuştur. Sıralarda yığılma oluşmasını önlemek için, tüm yolcuların mümkünse online check-in yapmaları önerilmektedir.

Soru: Alınan tedbir ve kurallara uyulmamasının sonuçları ne olur?

Cevap: Alınan tedbir ve kurallara uyulmaması halinde sağlığınız tehlikeye girebileceği gibi uçuşunuzun iptal edilmesi dahil olmak üzere cezai yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

Soru: HES kodu nedir?

Cevap: HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, yurt içinde güvenle seyahat için T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı servisleri üzerinden belirli aralıklarla sorgulanarak seyahatinize engel olup olmadığının kontrol edileceği uygulama üzerinden oluşturulacak kodların bilet satın alımı ile uçuşa kayıt (check-in) sırasında hava yolu kuruluşları ile paylaşılması gerekmektedir.

Soru: HES kodu olmadan uçuşlara katılabilir miyim?

Cevap: HES kodu ile sağlıklı ve güvenli bir yolculuk ortamı amaçlandığından geçerli bir HES kodu bulunmayan yolcuların seyahatleri mümkün değildir. Bu konuda T.C. Sağlık Bakanlığı ile hava yolu kuruluşlarının bilgilendirmelerinin dikkate alınması önerilir.

Soru: HES kodunu nasıl alabilirim?

Cevap: Hayat Eve Sığar mobil uygulaması aracılığıyla ya da aralarında boşluk olacak şekilde HES, T.C. kimlik numaranız, kimlik seri numaranızın son son 4 rakamı ve HES kodunuz için geçerli olması gereken gün sayısını yazıp (Örnek: HES 12345678901 5376 30) 2023’e SMS yollayarak kodunuzu edinebilirsiniz.

Soru: Her aile üyesine HES kodu almalı mıyım?

Cevap: Evet. Her aile üyesi için ayrı ayrı HES kodu alınmalıdır. Ancak, 0-2 yaş aralığında olan aile üyeleri için HES Kodu alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Soru: HES kodunun geçerlilik süresi var mı?

Cevap: Evet. HES kodunuz belirli bir süreliğine geçerlidir. HES kodunuzun geçerlilik süresinin seyahat tarihlerinizi kapsadığından emin olmanız gerekmektedir.

Soru: HES kodunun geçerlilik süresi biterse yeniden kod alabilir miyim?

Cevap: Evet. HES kodunuz belirli bir süreliğine geçerli olduğundan kodunuzun geçerlilik süresinin bitmesi halinde HES kodu edinme işlemini tekrar gerçekleştirerek yeni kod temin edebilirsiniz.

Soru: Yurtdışı uçuşlarda HES kodu zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Hayır. HES kodu şu anda yurt dışı uçuşlarda zorunlu olmamakla birlikte bu konuda T.C. Sağlık Bakanlığı ve hava yolu kuruluşlarının bilgilendirmelerinin dikkate alınması önerilir.

Soru: Dış hat bağlantılı iç hat uçuşlarda HES kodu zorunluluğu var mı?

Cevap: Hayır. HES kodu şu anda dış hat bağlantılı iç hat uçuşlarda zorunlu olmamakla birlikte bu konuda T.C. Sağlık Bakanlığı ve hava yolu kuruluşlarının bilgilendirmelerinin dikkate alınması önerilir.

Soru: Uçuşlardan sonra karantina uygulaması var mı?

Cevap: İç hat ve dış hat uçuşlarında sonra semptom göstermemeniz halinde karantina süreci bulunmamakla birlikte uçuştan sonraki 14 gün boyunca kendinizi gözlemlemeniz ve semptom göstermeniz halinde ilgili sağlık otoritelerine başvurmanız önerilir.

Soru: Havalimanına ulaşımda özel toplu taşıma araçlarında maske kullanma zorunluluğu var mı?

Cevap: Evet. Havalimanına ulaşım için özel toplu taşıma araçlarını kullanacak yolcularımızın maske kullanması gerekmektedir.

Soru: Havalimanında ve uçuşlarda maske kullanma zorunluluğu var mı?

Cevap: Yolcuların tıbbi maske kullanımı zorunludur. Maskesiz kişiler havalimanı tesislerine ve uçağa kabul edilmez. Uymamakta ısrar edenler uçuştan men edilebilir.

Kullandığınız maskeye ilaveten çantanızda uçuş sürenize bağlı yedek maskeler bulundurulması ve maskelerin nemlendikçe değiştirilmesi önerilmektedir.

Soru: Havalimanında ve uçuşlarda eldiven kullanma zorunluluğu var mı?

Cevap: Havalimanlarımızda ve uçuşlarda yolcunun eldiven kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte eldiven kullanımı önerilmektedir.

Soru: Uçuştan ne kadar önce havalimanında olmalıyım?

Cevap: Havalimanında gerçekleştirilecek olan sağlık ve güvenlik uygulamalarında yoğunluk yaşanabileceğinden iç hat uçuşlarında 2 saat önce dış hat uçuşlarında 3 saat önce havalimanında bulunmanız önerilir.

Soru: Bagaj kısıtlaması var mı?

Cevap: Uçuşlarda kabin bagajı kabul edilmemekle birlikte kabul edilecek eşyalar; dizüstü bilgisayarı, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları ile sınırlıdır. Diğer her türlü eşyanın check-in işlemi sırasında bagaja verilmesi gerekmekte olup, bu konuda hava yolu kuruluşlarının bilgilendirmelerinin dikkate alınması önerilir.

Soru: Havalimanına yolcu bırakıp yolcu alabilir miyim? Uçuşum yoksa terminale girebilir miyim?

Cevap: Havalimanına yolcu bırakıp yolcu alabilirsiniz. Ancak, refakatçi zorunluluğu olan yolcularımızın refakatçisi haricinde yolcu olmayanların (karşılayıcı/uğurlayıcı) terminal binalarına girişlerine kesinlikle izin verilmemektedir. Bilet satış, bakım onarım vb. amaçlarla gelen kişilerin durumları ayrıca değerlendirilmekte ve maskesiz kişilerin havalimanı ve tesislerine girişine asla izin verilmemektedir.

Soru: Kişisel bilgilerim isteniyor mu?

Cevap: Hava yolunu kullanacak yolculardan COVID-19 ile ilgili kişisel bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığı ve gerektiğinde üçüncü ülkeler ile paylaşılmak üzere istenebilir. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanır ve uçuşuna izin verilmez. Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve iletişim bilgileri de talep edilebilir.

Soru: Havalimanında vücut sıcaklık ölçümleri uygulanıyor mu?

Cevap: Havalimanında termal kamera ve/veya temassız ısıölçer ile yolculara vücut sıcaklık ölçümleri uygulanmaktadır.

Soru: Vücut sıcaklık ölçümüm yüksek çıkarsa ne olur?

Cevap: Havalimanında belirli noktalarda uygulanan taramalardan geçemeyen veya öksürük, solunum sıkıntısı vb. semptom gösteren yolcularımız tedbirler eşliğinde Havalimanı Sağlık Birimine yönlendirilir ve T.C. Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu COVID-19 Rehberine göre işlem başlatılır.

Soru: Uçuştan sonra bir yolcunun enfekte olduğundan şüphelenilirse ne olur?

Cevap: Uçuştan sonra bir yolcunun enfeksiyon kaptığından şüpheleniliyorsa, sorumlu sağlık yetkilileri hava yolunu bilgilendirir. Hava yolu, yolcuların iletişim bilgilerini sağlık otoritesine iletmekle yükümlüdür. T.C. Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu COVID-19 Rehberine göre işlem başlatılır. Bu veriler, ilgili kişinin sırasını ve öndeki iki sıra ile arkadaki iki sıraya oturan yolcuların verilerini kapsar.

Soru: Bu hastalığı geçirdim. Hava yolu ile seyahat edebilir miyim?

Cevap: T.C. Sağlık Bakanlığınca hava yolu seyahatine uygun olmadığı belirlenen ve hava yollarına bilişim sistemleri üzerinden bildirilen yolcular hava yolunu kullanamamakla birlikte diğer yolcular için risk oluşturmadığınızın ispatı halinde hava yolunu kullanabilirsiniz.

Soru: Havalimanı güvenlik kontrolünde ne yapmam gerekli?

Cevap: Sosyal mesafenizi koruyun. Sinyal vermemek ve elle arama uygulamasına yol açmamak için kontrollere hazırlanın ve görevlilerin talimatlarına uyun.

Soru: El dezenfektanlarını, jellerini havalimanı güvenliğinden geçirebilir miyim?

Cevap: Şişe boyutu 100 ml'nin altında olduğu sürece ve diğer sıvılarınızla birlikte kapalı, şeffaf bir plastik torbada olduğu sürece, el dezenfektanlarını, jellerinizi el bagajınızla havaalanı güvenliğinden geçirebilirsiniz. Bu çanta el bagajınızdan çıkarılmalı ve tepsiye ayrı olarak yerleştirilmelidir. Yanlışlıkla başka bir sıvı taşımadığınızdan emin olmak için lütfen güvenlikten geçmeden önce çantalarınızı ve ceplerinizi dikkatlice kontrol ediniz.

Soru: El dezenfektanlarını, jelini el bagajına koyabilir miyim?

Cevap: Evet, hava yolunuzun bagaj hakkına ve bagaj kısıtlamalarına tabi olarak el dezenfektanlarını, jelini el bagajınıza koyabilirsiniz.

Soru: El bagajıma antibakteriyel mendil alabilir miyim?

Cevap: Evet alabilirsiniz. Antibakteriyel mendiller sıvı olarak kabul edilmez ve el çantanıza alabilirsiniz.

Soru: Yolcuların gerekli mesafeyi korumasını sağlamak için ne yapılıyor?

Cevap: Terminallerde, yolcuların birbirlerine olan mesafelerini korumak havalimanı tarafından birçok şekilde teşvik edilmektedir. Bilgi standlarına, check-in kontuarlarına ve güvenlik kontrol noktalarına uygun zemin işaretleri ve bariyer bandı takılmıştır. Türkçe ve İngilizce rutin ilanlar, posterler ve video ekranları yolcuları mesafe kuralları hakkında bilgilendirmektedir. Havalimanı çalışanları sahada yeterli mesafeleri gözetmekte ve yolcuları bu konuda uyarmaktadır. Ayrıca kapılar veya bagaj konveyörlerinde, yolcuları mümkün olduğunca fazla alana dağıtmak için yolcu akışlarını eşitlemeye özen göstermektedir.

Soru: Havalimanındaki mağazalar, restoranlar ve dinlenme salonları açık mı?

Cevap: Bazı kısıtlamalar ve tedbirler uygulanmakla birlikte söz konusu hizmetler verilmeye başlanmıştır.

Soru: Havalimanı terminal içindeki ibadethaneler açık mı?

Cevap: Hayır. T.C. Sağlık Bakanlığının uyguladığı tedbirler kapsamında kapalı alanlardaki ibadethaneler ikinci bir talimata kadar kullanılmamaktadır.

Soru: Terminal binalarındaki wc ve bebek bakım odaları açık mı?

Cevap: Söz konusu alanlarda sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alınmış olup, kullanıma açıktır.