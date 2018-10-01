Hayali doktor olmaktı... Şimdi ise kendisini ayağa kaldıracak doktoru arıyor!

Merkez Yıldırım ilçesinde, 2 yıl önce ayakkabı almak için arkadaşının çalıştığı atölyeye giden Kadir Tunç'un bindiği asansör, 3'üncü kattan çakıldı. Tunç'un boynu, asansörün kapı kısmına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Tunç'un boyun bölgesinde omurilik hasarı tespit edildi. Tunç, boynundan ayaklarına kadar felçli kaldı. 2 yıldır yatalak yaşayan Tunç, cihazlara bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor.

SADECE ÖZEL HASTANELER KABUL EDİYOR

Uzun zamandır, hastane hastane gezdiklerini belirten Kadir Tunç, tedaviyi yalnızca özel hastanelerin yüksek rakamlarla kabul ettiğini, ancak iyileşme garantisi veremediklerini söyledi. Tunç, "Ben devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bu duruma bir el atsınlar. İyileşmek istiyorum, yürümek istiyorum. Ben Fenerbahçeliyim, tuttuğum takımdan değil, bütün Türkiye'den yardım istiyorum. İyileşme imkanım var, ama özel hastanelerden başka hastaneler kabul etmiyor. Para karşılığında ameliyat yapacaklarını söylüyorlar" dedi.

'AĞABEYİM GİBİ ASKERE GİTMEK İSTİYORUM'

Eskiden doktor olma hayali kurduğunu söyleyen Kadir Tunç, "Okul hayatım da bitti. En son 7'nci sınıfa geçmiştim. Şimdi rahatsızlığımdan dolayı gidemiyorum. Ayağa kalkmak, iyileşmekten başka hayalim yok benim. Ağabeyim askerde, ben de askere gitmeyi çok isterdim, ama hayat koşulları izin vermedi. Lütfen benim sesimi duyun. Ben de bu vatanın bir evladıyım" şeklinde konuştu.

'PARA İSTEMİYORUM, TEDAVİ İSTİYORUM'

Kadir Tunç'un görme engelli babası İsmail Tunç ise (46), kendisinin de çalışamadığını belirterek, "2 yıl önce kaza geçirdi oğlum. Tabii bu, Allah'ın takdiridir. Kadir'in tedavi olabilmesi için İstanbul'a, Ankara'ya gittim. Akdeniz Üniversitesi'ne gittim, Mersin'de özel hastaneye gittim. Nereye gidersem gideyim, hiçbir hastane tedaviye yanaşmıyor. Bir tek Mersin'deki özel hastane tedavi edebileceğini söyledi, ama yüzde 100 iyileşme garantisi vermedi. Oğlum koşmak istiyor, okula gitmek istiyor. Ben para istemiyorum. Bana yardım edin demiyorum. Allah beni yaratmış, benim rızkımı da veriyor. Benim bir tek isteğim, oğlumun iyileşmesi. Bir yetkili veya bir doktor yeter ki çıksın ben ameliyat ederim desin" diye konuştu.

Oğlunun tedavisi için hastanenin 50 bin lira istediğini belirten İsmail Tunç, "Oğlum için annesi ile birlikte sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Bakımı zor oluyor ama, elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Ben de hastayım. Beynimde leke var. Bu nedenle çalışamıyorum. Kızım çalışıyor ama, yetmiyor. Kardeşlerim sayesinde geçiniyoruz" dedi.