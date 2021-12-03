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Hayat Eve Sığar, App Store'da yılın en iyi uygulaması seçildi!
Apple, 2021 yılının en iyi uygulamalarını belirlediği listeyi duyurdu. Apple Türkiye listesinde yılın en iyi uygulaması Hayat Eve Sığar oldu. Listenin üçüncü sırasında ise e-Nabız uygulaması yer aldı.
Hayat Eve Sığar, App Store'da yılın en iyi uygulaması seçildi!
03 Aralık 2021 13:43 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Teknoloji şirketi Apple, bu yılın en iyi uygulamalarını açıkladı. Yılın en iyi uygulaması tüm pandemi sürecinde insanların hayatını kolaylaştıran Hayat Eve Sığar uygulaması oldu.

Türkiye'de yılın en iyi uygulaması Hayat Eve Sığar olurken en iyiler listesinin ilk üçünde yine Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaları yer aldı. Listenin ilk üçünde yer alan e-Nabız ise en iyi üçüncü uygulama seçildi.

Hayat Eve Sığar uygulamasının başarısını duyuran Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "COVID-19 ile mücadelede etkin şekilde kullandığımız Hayat Eve Sığar (HES) uygulamamız “App Store Awards 2021”de "En İyi Uygulama" seçildi. Bu sürecin emektarı tüm çalışma arkadaşlarıma ve sağlık ailesine teşekkürler. Bu gurur hepimizin!" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

hayat eve sigar e-nabiz uygulama app store apple

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