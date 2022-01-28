'Hayatım okuyarak geçti, ortaokul mezunu benden fazla maaş alıyor'

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Aytekin Medimagazin'e ilettiği yazıda hekimlerin sesi oldu. Hayatı boyunca çalıştığını ancak mevcut durumda ortaokul mezunu bir kimsenin bile kendisinden fazla maaş aldığını ifade eden Dr. Aytekin şu ifadelere yer verdi:

"Ben işci emelisi bir babanın, ev hanımı bir annenin tek maaşla okuttuğu 3 kardeşim en büyüğüyüm. Diğer kardeşim aile hekimi uzmanı, en küçük kardeşim tıp fakültesinden yeni mezun oldu. Ailede tüm kardeşler doktor olduk.

13 yıllık hekimim. Liseyi Fen Lisesinde, üniversiteyi Hacettepe Tıp Fakültesinde okudum. TUS'da İç hastalıkları ihtisasını kazandım. İç hastalıkları zorunlu hizmeti sonrasında yandal uzmanlık sınavında Türkiye 54'üncüsü oldum. İmmunoloji ve Alerji yandalı yaptım. İmmunoloji ve Alerji yan dal zorunlu hizmetini bitirdim. Hayatım boyunca, tüm meslektaşlarım gibi, hep çalışkan birisi oldum. Hep bir yerlere sınavları geçerek hak ederek girdik. Fakat gelinen noktada, hiçbir sınavdan geçmeden devlet kurumlarına atanan ortaokul mezunu birçok çalışan bizden fazla maaş almakta, özlük hakları bizden çok daha iyi durumda. Çalıştığımız hastanede birçok yardımcı sağlık personelinin özlük hakları ve çalışma ortamı bizden daha iyi. İnsanlar tabiki iyi maaşlar alsın, herkes insanca yaşayacak bir maaş alsın isterim fakat biz, hekimlerin, aldığımız eğitimlerin, çalışmanın, geçtiğimiz sınavların, çalışma temposunun, malpraktis riskinin karşılığının bu olmadığını düşünmekteyiz.

Ocak 2022 itibariyle bir yandal uzmanı olarak aldığım çıplak maaş 8 bin tl'dir. Takdiri size bırakıyorum. Birçok hastanede döner sermaye zaten verilmemekte. 2022 toplu şözleşme sebebiyle tabip dışı yardıcı sağlık personelinin sabit ek odemelerı yüzde 20 arttırıldı. Hastanelerde yardımcı sağlık personelinin sayısı hekım sayısının yaklasık 10 katı olduğu düşünüldüğünde, hastanelerde artık döner sermaye de dağıtılamayacaktır.

Hastanede 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanıyoruz. bu günde en az 80 hastaya denk gelmekte. Bu sayılara sonuç sırası ya da acil hastalar dahil değildir. Ben dahil birçok hekimin yanında sekreter bile yoktur. Hastaların tetkik isteminden, raporlarına kadar herşeyi kendimiz halletmek zorunda kalıyoruz. Bunca yoğunluk sırasında yaptığımız en ufak bir hata durumunda ya CİMER aracılığıyla ya da malpraktis davalarıyla yıpratılıyoruz. Maddi ve manevi zararlara uğruyoruz.

Kardeşlerimden biri artık Türkiye ile ilgili gelecek kaygıları sebebiyle İngilere'ye yerleşmeye çalışıyor. İngiltere denklik sınavlarına başvuruyor. Küçük kardeşim doktorluk yapmak istemiyor.

Kendimde artık ailem için kamudan istifa ederek özel hastaneye geçmeyi ya da yurt dışına yerleşmeyi planlamaktayım.

Lütfen bu konuda daha çok haber yapın. Oldukça takip edilen ve etkili bir sitesiniz. Ülkesini seven ve bu zaman kadar hep çalışarak hem vatanına hem hastalarına yardımcı olmaya çalışan biz hekimlerin lütfen sesi olunuz."