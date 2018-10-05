Hayatını kaybeden doktor İzmir'de toprağa verildi

Tire Devlet Hastanesi'ndeki törende konuşan Başhekim Op. Dr. Fatih Hayali, Aylin Ülker'in sağlık camiası için çok özel bir yeri, neşeli ve dinamik karakteriyle örnek bir şahsiyet olduğunu ifade etti.
Doktor Hayali, "Önemli olan geride güzel hatıralar bırakmak. Aylin Hanım da geride güzel hatıralar bırakarak aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum." dedi.
Dr. Aylin Ülker'in cenazesi, ailesi, hastane çalışanları ve yakınlarının katıldığı törenle, İmam Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Işıklı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/10-06/10
|3. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Sempozyumu – Multidisipliner Yaklaşım
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|02/10-06/10
|54. Ulusal Psikiyatri Kongresi
|PSİKİYATRİ
|İZMİ
|03/10-07/10
|28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|10/10-14/10
|15. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. “International Conference of Euroasian Gastroenterological Association”
|GASTROENT...
|ANTA
|11/10-14/10
|5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası Ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|13/10-16/10
|TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - "SOLUNUM 2018"
|GÖĞÜS...
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA