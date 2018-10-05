Hayatını kaybeden doktor İzmir'de toprağa verildi

Tire Devlet Hastanesi'ndeki törende konuşan Başhekim Op. Dr. Fatih Hayali, Aylin Ülker'in sağlık camiası için çok özel bir yeri, neşeli ve dinamik karakteriyle örnek bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Doktor Hayali, "Önemli olan geride güzel hatıralar bırakmak. Aylin Hanım da geride güzel hatıralar bırakarak aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum." dedi.

Dr. Aylin Ülker'in cenazesi, ailesi, hastane çalışanları ve yakınlarının katıldığı törenle, İmam Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Işıklı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.