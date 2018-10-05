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Hayatını kaybeden doktor İzmir'de toprağa verildi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Tire Devlet Hastanesi eski doktorlarından Aylin Ülker için Tire'de tören düzenlendi
Hayatını kaybeden doktor İzmir'de toprağa verildi
05 Ekim 2018 - AA
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Tire Devlet Hastanesi'ndeki törende konuşan Başhekim Op. Dr. Fatih Hayali, Aylin Ülker'in sağlık camiası için çok özel bir yeri, neşeli ve dinamik karakteriyle örnek bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Doktor Hayali, "Önemli olan geride güzel hatıralar bırakmak. Aylin Hanım da geride güzel hatıralar bırakarak aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum." dedi. 

Dr. Aylin Ülker'in cenazesi, ailesi, hastane çalışanları ve yakınlarının katıldığı törenle, İmam Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Işıklı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:

aylin ulker tire devlet hastanesi

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