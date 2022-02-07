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Hayatını kaybeden doktorun ödenmeyen cihaz parası! İl Sağlık Müdürü ile başhekim arasında ‘sinkaf’ davası
Gaziantep Sağlık Müdürü Dr. Mutlu Tiryaki ile Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ali Güven Fincan arasında bir taziye sırasında yaşanan küfürleşme dava konusu oldu.
Hayatını kaybeden doktorun ödenmeyen cihaz parası! İl Sağlık Müdürü ile başhekim arasında ‘sinkaf’ davası
07 Şubat 2022 13:11 - SÖZCÜ AHMET KAYA
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Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Süyür, geçtiğimiz yıl Covid 19'dan yaşamını yitirdi.

SÖZCÜ'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; Süyür'ün tedavisi sırasında da ailesi tarafından tedavi amaçlı çeşitli malzemeler alındı ancak aileye bu malzemelerin parası ödenmedi. Kentte bu durumla ilgili çeşitli iddialar da gündeme geldi.

TAZİYE EVİNDE TARTIŞMA

Dr. Süyür'ün ölümünün üzerinden bir hafta geçtikten sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Mutlu Tiryaki, Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Güven Fincan,  Sağlık Müdürlüğü üst yönetiminden Burcu Günsoy, Levent Sağlam ve Mehmet Gündoğan aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında ölen doktorun eşi  Gülgün Süyür, ödenmeyen cihaz parasını hatırlatınca Sağlık Müdürü Tiryaki kendisine, “Beni tanır mısınız, görüştük mü, şikayet dilekçelerini ben mi yazdırdım?” diye sordu. Süyür de, “Ben bir öğretmenim. Kendi dilekçemi kendim yazarım” şeklinde yanıt verdi.

“YOK YA, S….R GİT”

Taziyenin tamamlanmasının ardından dışarı çıkılınca İl Sağlık Müdürü Tiryaki, yanında bulunan Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Güven Fincan'a, “Benim arkamda konuşan biriyle çalışmam. İstifa et” dedi.

Fincan ise bu teklife, “Yok ya, S….r git” şeklinde yanıt verdi. Tartışma, yanlarında bulunan kişilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Sağlık Müdürü Tiryaki Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu ve dava açıldı. Gaziantep 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması 15 Şubat'ta yapılacak.

Anahtar Kelimeler:

gaziantep dr huseyin suyur dr ali guven fincan dr mutlu tiryaki

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21
1) hakan (op.dr.)
07.02.2022 16:48:01
eeee. baştakiler ne ki atadikları ne olacak, al birini vur ötekine. balık baştan kokmuş.. memleketin ağlayanı yok..
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