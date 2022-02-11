Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Posta Gazetesi yazarı 92 yaşındaki Dümen'in dün defnedildiği öğrenildi.
Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Haydar Dümen

11 Şubat 2022 13:30 - DHA Mehmet İlkay ÖZER
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Posta gazetesi yazarı 92 yaşındaki Dümen, 31 Ocak'tan beri özel bir hastanede kovid tedavisi görüyordu.

Dümen'in dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Haydar Dümen'in  bugün 12.00'de kovid önlemleri çerçevesinde Ulus'taki Arnavutköy Mezarlığı'na defnedildiği kaydedildi.

"Türkiye'nin en renkli doktoruydu"

Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından, "Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" notuyla duyurdu.  

Anahtar Kelimeler:

haydar dumen psikiyatrist vefat koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
1
1) Kani Zorlu (Uzm.Dr)
11.02.2022 17:32:05
Mekanı cennet olsun hocamızın.Türk gençliğine cinselliği öğretti.Cinsel konularda halkımıza moral oldu.
People
2
2) mahmut (uz.dr)
11.02.2022 16:35:57
"Yavrum vicdanının sağ teli mi sol teli mi sızladı?" söylemini bulan kişidir.
People
6
3) Ekrem Bir (doktor)
11.02.2022 15:09:20
Performans sistemini ilk bulan kişidir diye biliyorum. Sonra bakanlık bunu aleyhimize kullanmıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.