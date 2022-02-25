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Haydar Dümen’in kızından milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama! Dudak uçuklatan miras!
Haydar Dümen’in herkesten sakladığı üç çocuğundan biri olan Gaye Dümen, babasının 100 milyonluk gizli mirasıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Dümen, “Babam alanında çok iyi bir doktordu. Geçmiş yıllardan beri Türkiye’nin her yerinden kendisine akın akın hasta gelirdi. Ofisi dolup taşardı. Bu yüzden mal varlığının fazla olması şaşırtıcı değil." dedi.
Haydar Dümen’in kızından milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama! Dudak uçuklatan miras!

Haydar Dümen

25 Şubat 2022 17:17 - Sabah Ömer Karahan
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Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in hayatını kaybetmesinin ardından emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira değerinde mal varlığı olduğu ortaya çıkmıştı.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Haydar Dümen'in Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen mal varlığı ve mirasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Dümen'in ölmeden önce Beyoğlu'nda sahibi olduğu ve değeri 100 milyon lira olan bina ve dairelerini tanıdığı bir emlakçıya devretmesiyle ortaya çıkan varisler tartışmasına Haydar Dümen'in kızı Gaye Dümen yeni bir boyut kazandırdı.

Babasının mirasının 100 milyon liradan çok daha fazla olduğunu belirten Gaye Dümen, şunları söyledi:

"Babam alanında çok iyi bir doktordu. Geçmiş yıllardan günümüze dek Türkiye'nin her yerinden hastaları vardı. Gün içerisinde çok sayıda hasta baktı. Bu yüzden mal varlığının fazla olması şaşırtıcı değil...

Beyoğlu'ndaki bina ve dairelerin yanı sıra babamın Selimpaşa'da 2 villa ve 1 dairesi, Mecidiyeköy'de TMSF'den aldığı 3 dairesi, Terkos Gölü'nde arsası, Cihangir'de deniz manzaralı iki katlı evi, Sıraselviler'de ofisi, Sarıyer'de arsası, Galatasaray Lisesi'nin sokağında büyük bir binası daha var. Bunlar benim bildiklerim..."

'Gül Dümen kendisine de mezar taşı yaptırmış'

Gaye Dümen, babası Haydar Dümen ile görüşmesine engel olan üvey annesi Gül Dümen'in, babasının mezar taşına adını yazdırmasına da öfkeli... Gaye Hanım, "Babamızın cenazesine gitmemizi engelleyen Gül Dümen'in kendisi de cenazeye gitmemiş! Babamı mezarlıkta ziyarete gittim.

Bir de babama 'Gül-Haydar Dümen' diye mezar taşı yaptırmış... Babamın doğum ve ölüm tarihlerinin olmadığı, bıyık resmi olan ve sanki kendisi de ölmüş gibi adını yazdırdığı bir mezar taşı yaptırmış. Bu nasıl bir saçmalıktır" dedi.

Anahtar Kelimeler:

haydar dumen gaye dumen gul dumen doktor mal varligi miras

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