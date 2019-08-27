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Hayırsever vatandaş hastaneye 80 bin liralık cihaz bağışladı
Eşinin vefatının ardından kendisini hayır işlerine adayan 78 yaşındaki Mustafa Çamlı, daha önce de destek verdiği Demirci Devlet Hastanesine 80 bin lira değerinde elektromiyografi cihazı (EMG) bağışladı
Hayırsever vatandaş hastaneye 80 bin liralık cihaz bağışladı
27 Ağustos 2019 - AA
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Demirci Devlet Hastanesine 2017'de 6 ritim ve tansiyon holter aleti, 2018'de kardiyoloji polikliniğine elektrokardiyografi (EKG), 2019'da göz ölçüm cihazı bağışlayan hayırsever iş adamı Mustafa Çamlı, hastanenin yeni açılan nöroloji polikliniğine de 80 bin lira değerinde elektromiyografi cihazı (EMG) armağan etti.

Mustafa Çamlı, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, eşini 5 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybettiğini belirtti.

Eşinin vefatının ardından kendisini hayır işlerine adadığını dile getiren Çamlı, şöyle konuştu:

"Hastanemizle uzun zamandır görüşüyordum. Eksikleri noktasında yardımcı olmak istedim. Bu kez de hastanemize yeni açılan nöroloji polikliniğine bir tıbbi cihaz alarak bağışladım. Hastalarımız inşallah şifa bulur. Bundan sonra da hastanemize hayır yapmaya devam edeceğim." 

 

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Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Karakuş, Mustafa Çamlı'ya teşekkür ederek, "Mustafa amcamız hastanemizin her daim yanında. Kendisi hayır yapmak istediğini söylediğinde kendisi ile görüşüyoruz. Eksik olan cihazlarımızı temin ederek hastanemize bağışlayıp hastalarımızın kullanımına sunuyor. Mustafa Amcamız, hastanemize açılan 3 önemli branş olan kardiyoloji, göz ve nöroloji polikliniklerinin her daim kullanılacak cihazlarını bağışladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nöroloji uzmanı doktor Ezgi Keskiner Öztürk de bağışlanan cihazın sadece nörolojide değil, dahiliye ve fizik tedavide de kullanılacağını, hastaların sinir ucu iltihaplanmalarında ve sinir ucu sıkışmalarında erken teşhis imkanı sağlanacağını aktardı. Öztürk, "Hastalarımıza şifa olacak bir cihazı hastanemize bağışlayan hayırsever Mustafa Çamlı'ya, hastanemize böyle bir cihazın kazandırılmasında verdikleri destek ve bilimselliği yüksek bir çalışma ortamı sundukları için Belediye Başkanımıza ve Başhekimimize teşekkür ediyorum." dedi.  

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise Çamlı'ya teşekkür ederek, "Başta gençler olmak üzere herkese örnek olacak bir davranışta bulundu. Her şeyi devletten beklemek yerine, ortada olan problemi kaldırmak adına güzel bir bağış yaptı. Yapılan bu bağış her hastaya şifa olarak gidecek." açıklamasında bulundu. 

Konuşmaların ardından Çamlı'ya, yaptığı bağışlar dolayısıyla ahşap işlemeli tablo hediye edildi.

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