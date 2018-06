Hayrabolu Devlet Hastanesine 4 uzman doktor atandı

TEKİRDAĞ (AA) -Hastane Başhekimi Burcu Altındağ Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Şeyda Doğantan, İç Hastalıkları Uzmanı Tolga Kuzu, Aile Hekimi Uzmanı Esra Can ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Batuhan Üstün'ün hastanelerine atamalarının yapıldığını ve göreve başladıklarını söyledi.

Avcı, Hayrabolu'da gelişen teknolojiye uygun son derece modern ve donanımlı hastanelerinde halka hizmet vermeye devam ettiklerini ifade ederek, "Hastanemizin eksiklikleri her geçen gün tamamlanacaktır. Hastanemizde uzman doktor sayısı 6'ya yükseldi. Eksik branşları da tamamlamak için çalışıyoruz. Hastanemizde geçici görevle her perşembe günü üroloji uzmanı, her salı kulak burun boğaz uzmanı, her cuma ortopedi uzmanı, iki hafta bir gün de radyoloji uzmanımız hizmet veriyor." dedi.